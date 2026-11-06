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Según el fiscal Pollicita, no hay elementos suficientes para sostener que Adorni se enriqueció ilícitamente

Asegura que no se pudo probar que el incremento patrimonial del exjefe de Gabinete obedeció a su paso por el Estado. No obstante, pidió que lo investiguen por presunta evasión impositiva

6 de noviembre 2026 · 15:29hs
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El exjefe de Gabinete Manuel Adorni. 

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni. 

La causa contra el exjefe de Gobierno Manuel Adorni podría dejar los Tribunales Federales de Comodoro Py y pasar al fuero Penal Económico, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita considerara que no hay indicios para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito.

En su resolución, Pollicita apuntó que las pruebas recabadas en la investigación no permiten respaldar que el exfuncionario mileísta se haya enriquecido durante su paso por la gestión pública.

De ese modo, el fiscal solicitó que la causa sea tratada por la Justicia en lo Penal Económico para investigar si existió una posible evasión tributaria.

La defensa de Adorni

Tras el requerimiento de Pollicita, la defensa de Adorni había presentado un escrito en el que justificó que muchos de los gastos que estaban bajo la lupa, como la mansión en Indio Cua y un departamento en el barrio porteño de Caballito, se habían realizado con ahorros en bitcoins que obtuvo entre 2014 y 2018.

De acuerdo a su explicación, el exfuncionario hizo compras de criptomonedas de modo presencial y personal con vendedores a los que les pagaba en efectivo.

>>Leer más: La Justicia intimó a Manuel Adorni a explicar el origen de su patrimonio

En total, había invertido unos 200.000 dólares en ocho billeteras que, tras liquidarlos años después, se convirtieron en u$s591.544,61.

Sin embargo, tras analizar las direcciones de bitcoin y la situación patrimonial de Adorni desde que cumplió los 18 años de edad, Pollicita advirtió que no hay suficientes pruebas para refutar la versión del exjefe de Gabinete.

Eso no implica un sobreseimiento sino que ahora el magistrado Ariel Lijo deberá determinar si aprueba el dictamen del fiscal y declara que la Justicia federal es incompetente para avanzar en la causa. De hacerlo, el trámite se remitirá al fuero Penal Económico.

El 27 de junio de 2026 Adorni renunció a su cargo de jefe de Gabinete en medio del escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito y otras denuncias en su contra por haber viajado con su esposa -que no es funcionaria pública- en el avión presidencial hacia un evento oficial en Nueva York (Estados Unidos).

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