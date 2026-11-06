Caso Sofía Delgado: prorrogan la prision preventiva sobre los sospechosos del femicidio

La medida que dejará en prisión a Eduardo Andrés Mordini, Brian Ezequiel Baumann y Alejandro José Bevilacqua regirá por 120 días y vencerá en marzo de 2027

El juez Eugenio Romanini resolvió, en una audiencia en los tribunales de San Lorenzo , prorrogar de manera extraordinaria la prisión preventiva de Eduardo Andrés Mordini, Brian Ezequiel Baumann y Alejandro José Bevilacqua, imputados en la causa por el femicidio de Sofía Delgado .

La medida regirá por 120 días y vencerá el 5 de marzo de 2027. El fiscal Carlos Ortigoza fue quien realizó el pedido argumentando que recién esta semana pudieron obtenerse ciertas pericias. Como fórmula de rigor, las defensas se opusieron y pidieron un plazo menor para iniciar el juicio.

El femicidio de Sofía Delgado ocurrió a fines de octubre de 2024 . Trás dos semanas de intensa búsqueda, que comenzó en San Lorenzo, pero se extendió a Rosario y la zona, uno de los involucrados, Mordini, se quebró, confesó el crimen y señaló el punto justo donde estaba el cuerpo, ya sin vida, de la joven de 20 años .

La causa tiene cinco imputados: Bevilacqua, de 35 años, Mordini, de 47 años, y Bauman, de 34 años , quienes fueron detenidos incluso antes del hallazgo del cuerpo y fueron sindicados como autores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas cometido contra una mujer mediando violencia de género, delito que prevé prisión perpetua. También hay dos mujeres , Natalia P., de 46 años, y Miranda L., de 29, que fueron imputadas de encubrimiento.

El 15 noviembre de 2024, la policía encontró el cadáver de Sofía en un camino rural de Ricardone, en el lugar exacto que había señalado Mordini luego de quebrarse ante la fiscalía.

Los tres imputados están detenidos desde el 19 de noviembre de 2024. Mordini está alojado en la Unidad N° 1 de Coronda, mientras que Baumann y Bevilacqua permanecen en la Unidad N° 11 de Piñero.

Fundamentos del fiscal

El fiscal Ortigoza fundamentó y solicitó la prórroga por 120 días señalando que el miércoles pasado llegaron las pericias técnicas que restaban cotejar para presentar la acusación y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados. La querella acompañó la petición y la consideró razonable y proporcional a la gravedad del hecho. Además, explicaron que incorporarán a dos testigos a la causa, según el Pregón de San Lorenzo, Pregón.

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Las defensas rechazaron el pedido de la fiscalía y pidieron la libertad de los imputados. Subsidiariamente, plantearon que si el juez decidía mantener la cautelar, lo hiciera por un plazo menor al solicitado.

En tanto, el juez Romanini hizo lugar al pedido de la acusación. Prorrogó la preventiva de todos los imputados por los 120 días peticionados y descartó las alternativas propuestas por las defensas, al considerar que resultaban insuficientes para garantizar que los imputados no se fuguen o entorpezcan la investigación.