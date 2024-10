Empleados judiciales, entre un paro light y la alarma de una posible reforma orgánica

El grupo de trabajadores solicitó adelantar la asamblea citada para las 11 en el hall de entrada de los tribunales y no realizarla cerca del mediodía para no complicar la jornada laboral en las diferentes oficinas y juzgados. Finalmente se realizó en el horario agendado y se dispusieron paros de dos horas para este jueves hasta las 13 -que incluyó corte de calle Balcarce- y recién para el martes, algo que generó diferencias de criterio.

El secretario general del gremio en Rosario, Jorge Perlo , dio en LT8 los argumentos de la medida de fuerza: “ Solicitamos la firma de 120 expedientes que envía la Corte para los ascensos e ingresantes que están subrogando y ya rindieron el concurso hace tres años. Salvo por alguna cuestión puntual, el gobernador firma para los ingresos de acuerdo a la grilla de exámenes y los ascensos. No tiene un motivo para no firmarlo”, dijo y agregó que hay dos retroactivos de mayo/junio-julio/agosto pendientes. Hasta junio se incluía la acumulación de retroactivos en la ampliación presupuestaria. Ahora el pago de los aumento es hacia adelante, sin contar los retroactivos.

Tribunales empleados judiciales.mp4

El ánimo de los trabajadores judiciales viene agitado desde hace unos meses. El Poder Judicial quedó enredado en una disputa con el gobierno provincial quien pretende un reordenamiento para que sea una Justicia más eficiente y pueda ser menos costosa para la provincia.

Este planteo del oficialismo pasó a la acción con el intento de renovación de la Corte Suprema, con el proceso de selección de vacantes y en la discusión de partidas presupuestarias. El dirigente gremial señaló que la gran cantidad de vacantes en los distintos juzgados de la provincia, que, según la Corte Suprema, podrían llegar a 90 hacia fin de año, complica el trabajo en la diaria a los trabajadores judiciales.

Los empleados y funcionarios del Poder Judicial acusaron recibo del avance de la Casa Gris durante los últimos meses. Sobre todo con el proceso de reforma previsional que modificó los aportes para darle aire a la deficitaria Caja de Jubilaciones y encontró en los altos cargos del Poder Judicial sus mayores aportantes.

A su vez, este miércoles rápidamente se hizo una bola de nieve el trascendido respecto a que el gobierno avanzaría con una modificación a la Ley orgánica, la cual define el esqueleto y funcionamiento del Poder Judicial. Esto implicaría cambios en horarios, funciones y atribuciones. Según supo La Capital, el gobierno está trabajando en propuestas de retoques a la mencionada normativa.

Otro rumor fue el posible avance contra la ley enganche, un mecanismo beneficioso por el cual actualizan los sueldos y que en tribunales se espantan en solo pensar en desligarlo como amaga la Casa Gris. El tema se empieza a colar como condicionante en la discusión por la renovación de la Corte.

Reclamos

El gobernador Maximiliano Pullaro no esconde la intención de avanzar con cambios en el Poder Judicial. “Estamos trabajando para reestructurar la Justicia, para que a la provincia de Santa Fe no le salga tan caro tener una Justicia que no es eficiente. No le voy a hacer gastar un peso más a los santafesinos en ninguna de las áreas”, sostuvo semanas atrás. De hecho, el revuelo de este jueves con paro incluido refuerza el convencimiento del gobierno provincial de la necesidad de reordenar el Poder Judicial que nunca se enfrentó a una situación tal.

El secretario del sindicato de judiciales se expresó sobre los cuestionamientos de Pullaro. “Nos dice que somos un Poder Judicial caro y le demostramos que no. No sabemos por qué el gobernador se ensañó con nosotros. Creemos que ya esperamos lo suficiente. No queremos el conflicto, de hecho hace 30 años no estamos en conflicto, pero los derechos los tenemos que defender”.