La Corte Suprema inauguró nuevos tribunales y pidió más presupuesto a la provincia

De hecho, el propio Gutiérrez lo trajo a colación en su discurso. “Tenemos el anhelo de poder dar continuidad y finalización al plan proyectado, el cual a la fecha se ha visto interrumpido como consecuencia de la crisis presupuestaria que atraviesa nuestro Estado”, enfatizó.

“Este hecho, que ha provocado en el Poder Judicial al igual que en el resto de las jurisdicciones, el agotamiento de las partidas presupuestarias necesarias para cumplimentar con las obligaciones contractuales comprometidas”, sostuvo.

judicial tribunal.jpg La Corte Suprema inauguró un juzgado de familia

A continuación detalló que se postergó la continuidad del Anexo al Palacio de Justicia Santa Fe que cuenta con un 73% de avance; del Instituto Médico Legal y de la Defensoría General Zonal N°5 con un 21,67% de avance; del nuevo Archivo del Poder Judicial de Santa Fe con un 87,88% de avance, y de los nuevos Tribunales de Casilda con un 60,25% de avance.

>>Leer más: Se tensa la relación entre la Corte y el gobierno provincial

La semana pasada el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al tema. "Las cosas hay que hacerlas correctamente, no es que a mi me van a venir a apretar para decirme que no tienen más presupuesto. Tenés que saber cómo los vas a ejecutar", dijo Pullaro en ronda de prensa.

"Cumplo a rajatablas con la ley y en función de lo que indica no le falta a ningún poder del Estado un solo centavo, pero no me van a venir a apretar cuando ejecutaron todo lo que tenían para ejecutar en seis meses y queriéndome hacer responsable de algo que no es mío", resaltó días atrás.

La obra

Este nuevo espacio edilicio albergará a los Tribunales de Familia con sus mesas de entradas, espacios operativos, secretarías y despachos de jueces. Las nuevas salas de audiencias están totalmente equipadas con sistemas de audio y filmación e insonorización.

La obra incluye también, sistema contra incendios, sistema de video vigilancia, sistema de climatización VRV en todas las oficinas; grupo generador y sistema de retardadores pluviales.

Otra de las premisas del diseño fue preservar la identidad del edificio con una intervención que no resulte agresiva con el entorno. Se restauró por completo el techo original de tejas.

Desde la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial sostuvieron que el proyecto para los nuevos Tribunales de Familia de Santa Fe, consistió en la refuncionalización integral del edificio de calle Urquiza 2463.

El desafío fue intervenir un edificio construido en la década del 40' y que, pensado para otro destino, debía adecuarse a las necesidades que plantea el servicio de Justicia hoy por hoy.