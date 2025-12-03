El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en el Ministerio de Seguridad Nacional

El nuevo director de Normativa y Enlace con la Justicia buscará profundizar la implementación del sistema acusatorio y la aplicación de la ley antimafia, entre otras medidas

Tras la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad Nacional, el rosarino Germán Pugnaloni quedó al frente de la Dirección de Normativa y Enlace con la Justicia , un cargo estratégico en la estructura de esa cartera.

Pugnaloni venía trabajando como director Nacional de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad y reemplazó al saliente Fernando Soto , quien acompañará a Patricia Bullrich , extitular de la cartera, en el Senado.

En ese sentido, el rosarino le dedicó un mensaje a Soto en su cuenta de la red social X: “¡Éxitos en la nueva función, querido Fernando! Dejás un legado y un rumbo de gestión marcado en el ministerio que continuará vigente” .

Respecto del nuevo rol de Pugnaloni, La Capital pudo saber que su tarea apuntará a profundizar la implementación del sistema acusatorio, la aplicación de la ley antimafia y el trabajo de cercanía del ministerio con los equipos fiscales.

Éxitos en la nueva función querido Fernando! Dejas un legado y un rumbo de gestión marcado en el Ministerio que continuará vigente. https://t.co/eiuYcVMvQ9

En julio pasado, la Justicia federal autorizó por primera vez la aplicación de la ley Nº 27.786 (de organizaciones criminales), conocida como antimafia, en una zona específica de Rosario.

>>Leer más: Alejandra Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

La ciudad devino, de ese modo, en el primer lugar de la Argentina en el que se activó formalmente ese instrumento legal previsto para enfrentar organizaciones criminales con fuerte presencia territorial.

La medida forma parte de una estrategia integral que articula el trabajo de inteligencia, la labor operativa y el despliegue judicial para combatir delitos complejos con herramientas, hasta ese momento, no utilizadas a nivel local.

Objetivos de Pugnaloni

Acerca del sistema acusatorio, ya implementado en 17 provincias argentinas, en el área a cargo de Pugnaloni resaltaron que “mejora los tiempos procesales, las investigaciones criminales, a la vez que hace público y de cara al ciudadano lo que ocurre en las audiencias”. Y añadieron: “En definitiva, acerca y genera mayor confianza de la gente en la Justicia”.

Por eso, consideraron que “fortalecer el sistema de judicial es dar un paso más para poner en práctica la política criminal y de seguridad que ha fijado el gobierno y que redundará en una Argentina más segura”.

Pugnaloni también fue el referente bullrichista que ocupó el quinto lugar de la lista de La Libertad Avanza (LLA) que compitió por las nueve bancas que puso en juego Santa Fe en la Cámara de Diputados de la Nación el 26 de octubre pasado. Finalmente, el partido violeta cosechó cuatro escaños en las elecciones de medio término.

Otro rosarino que continúa en Seguridad tras el recambio de la jefatura del ministerio es Federico Angelini, quien viene desempeñándose como subsecretario de Intervención Federal de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fangelini/status/1995311700388790352&partner=&hide_thread=false La Doctrina Bullrich ya es un capítulo aparte en la historia de nuestro país: la mayor caída de homicidios en Rosario en décadas, récords de incautaciones y rutas narco desarticuladas como nunca antes. Orden, decisión y resultados. En seguridad, @PatoBullrich significa un antes y… https://t.co/GJqj9xqtT1 — Fede Angelini (@fangelini) December 1, 2025

De hecho, apenas oficializada la renuncia de la ministra de cara a su desembarco en la Cámara alta, Angelini trazó un repaso de gestión vía X. “La doctrina Bullrich ya es un capítulo aparte en la historia del país: la mayor caída de homicidios en Rosario en décadas, récord de incautaciones y rutas narco desarticuladas como nunca antes. Orden, decisión y resultados”, aseveró.