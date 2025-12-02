La Capital | Política | Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva juró como ministra de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich

Fue durante un acto realizado en la Casa Rosada que contó con la presencia del presidente Javier Milei y la plana mayor del gobierno

2 de diciembre 2025 · 17:12hs
Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva.

Foto: Archivo / La Capital.

Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva.

Alejandra Monteoliva juró este martes como ministra de Seguridad Nacional en reemplazo de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo tras casi dos años de gestión para asumir como senadora.

Lo hizo en un breve acto junto al presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que contó con la particular asistencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Palabras de Monteoliva

Tras el breve acto de jura, en traje de ministra, la funcionaria se mostró optimista con la liberación del gendarme Nahuel Gallo, privado de su libertad por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Confiamos en que vamos a traerlo”, sostuvo.

“La situación de Nahuel es una preocupación de todos los días, hay muchísima información de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, que no puede ser por obvias razones pública. No hay un día en que, junto a Gendarmería y a las autoridades de Cancillería, no estemos trabajando por traer a Gallo”, resaltó.

La "doctrina Bullrich"

Escoltada por la saliente ministra, Monteoliva aseguró que protagonizará una “continuidad del trabajo” con la profundización de lo que definió como “doctrina Bullrich”.

“Es la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, del despliegue en todo el país. Del trabajo con la lucha frente al narcotráfico y las organizaciones criminales. La doctrina Bullrich está más fuerte que nunca”, planteó.

Asimismo, destacó el Plan Bandera en Rosario y se mostró preocupada por la situación en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que dejó abierta la chance de reunirse con el gobernador Axel Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1995877703342587908&partner=&hide_thread=false

A todos nos preocupa Buenos Aires y, como siempre, las fuerzas federales están para acompañar y para hacer un trabajo complementario a la labor que hace la policía y el Ministerio de Seguridad de esa provincia”, afirmó.

Por último, aseguró que no habrá cambios en los equipos de la cartera, salvo algunas bajas mínimas. Asistieron al breve acto integrantes del gabinete, entre ellos Manuel Adorni, ministro coordinador, y Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También dio el presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

>>Leer más: Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Bullrich

En ese marco, sorprendió la presencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien siguió la jura entre los familiares y amigos de la flamante ministra.

Nuevo secretario de Seguridad

Paralelamente, asumió como secretario de Seguridad Nacional Martín Ferlauto, en lugar de Monteoliva. En el decreto correspondiente, el gobierno expresó el agradecimiento a la funcionaria por los servicios prestados.

Otro artículo dispuso que Ferlauto asumiera de inmediato como secretario de Seguridad Nacional, bajo la órbita del ministerio.

Monteoliva asume como ministra de Seguridad. Vamos a continuar con la Doctrina Bullrich, expresó la flamante funcionaria en su cuenta de X

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe define quién presidirá el máximo tribunal

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo. 

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

adorni desplazo a su vicejefe de gabinete pero ya tiene reemplazante

Adorni desplazó a su vicejefe de Gabinete pero ya tiene reemplazante

