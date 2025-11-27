La Capital | Zoom | musical

Se lanza Amnesia, un nuevo sello musical rosarino de jóvenes y para jóvenes

Creado por artistas locales de 16 a 18 años, combina “música, moda, diseño independiente y cultura urbana”. Se presenta este jueves 28 en un gran evento

27 de noviembre 2025 · 14:17hs
La banda AURA es parte del sello Amnesia

La banda AURA es parte del sello Amnesia, una nueva propuesta cultural en la ciudad que busca "renovar la escena joven"

La ciudad suma un nuevo sello. Amnesia fue creado por artistas rosarinos de 16 a 18 años, con el objetivo de “renovar” la escena “juvenil local”. Según ellos mismos, “nace como un espacio donde convergen música, moda, diseño independiente y cultura urbana,

Lo presentan este jueves 28, en el marco de La Cream 2.0, un gran evento multifacético que tendrá lugar desde las 18 y hasta la medianoche en HUM (Buenos Aires 1064).

Amnesia se anticipa “como una plataforma artística integral: además de lanzar música, impulsa eventos, experiencias y una comunidad propia”. Su misión es “unir disciplinas, talentos y públicos, apostando por un ecosistema donde convivan artistas emergentes, marcas locales, skaters, bikers y jóvenes que buscan un lugar distinto para expresarse”.

En la presentación oficial, sus creadores compartirán más detalles sobre el espíritu del proyecto y las actividades que ya preparan para el verano 2026, incluyendo su gran evento inaugural.

Con una identidad estética fuerte (marcada por la nostalgia Y2K y la energía del trap argentino), una visión profesional y una comunidad que crece día a día, Amnesia “busca posicionarse como un punto de encuentro entre lo musical, lo visual y lo vivencial. Un sello que entiende lo que busca la juventud rosarina: espacios reales, experiencias inmersivas y una cultura propia”.

Sobre el evento de presentación

La Cream 3.0 comenzará a las 18 con una feria con marcas de indumentaria, diseño independiente y proyectos emergentes, que permanecerá abierta hasta las 21. A esa hora, tendrá lugar la presentación de Amnesia.

Después habrá un DJ set de BRAPIS, reconocido rapero y productor de la escena local (parte de Caliope Family). El cierre será un show en vivo de una selección de 14 artistas independientes de Rosario, representantes del nuevo movimiento urbano de la ciudad.

Se trata de un evento apto para todo público (ATP), con entradas a precios accesibles.

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos
POLICIALES

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Ofrecen lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo
Economía

"Ofrecen lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta empresarial para el salario mínimo

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó de su auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

