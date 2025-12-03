Robaron una joyería en el Alto Rosario y escaparon con el botín

Economía
El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
POLICIALES
Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
Politica
Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
La Ciudad
Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo
Policiales
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
La Ciudad
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
LA CIUDAD
Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
Economía
Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"
Policiales
Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Información General
Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
OVACIÓN
Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"
OVACIÓN
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
La Región
Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Ciudad
Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
Policiales
Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Información General
Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
La Ciudad
Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
Economía
Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
La Ciudad
El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto