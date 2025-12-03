La Capital | joyería

Robaron una joyería en el Alto Rosario y escaparon con el botín

Al menos dos personas, una de ellas armada, ingresaron al centro comercial y asaltaron una de las joyerías. Escaparon en una moto por calle Junín

3 de diciembre 2025 · 15:22hs
Los ladores de la joyería escaparon por Junín en contramano

Los ladores de la joyería escaparon por Junín en contramano

Al menos dos personas robaron la joyería Work ubicada dentro del Alto Rosario Shopping. El hecho se dio este miércoles pasadas las 13.30 cuando los ladrones ingresaron armados y robaron mercadería de alto valor, para luego escapar por calle Junín en contramano en una moto Honda de alta cilindrada.

El hecho fue notificado a la central del 911 una vez consumado el robo. La policía trabaja en el lugar para determinar el botín con que se alzaron los malhechores. No se registraron heridos o lesionados entre los empleados del local o del centro comercial.

Según el relato de un agente de la policía que hacía adicionales, dos personas ingresaron al local, una de ellas armada con un revólver, para cometer el robo. Mediante las cámaras de seguridad del centro comercial se determinó que una tercera persona esperaba en las afueras del lugar con una moto Honda Falcon gris.

En tanto, el seguridad del Shopping relató que el masculino portaba el arma de fuego le intentó disparar en reiteradas oportunidades, pero no salieron los disparos.

Noticia en desarrollo.

