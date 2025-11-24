La Capital | Economía | dólar

Dólar planchado: el gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

El analista financiero Salvador Di Stefano evaluó el escenario cambiario y reveló cuál es la acción con mayor potencial.

24 de noviembre 2025 · 14:13hs
Dólar planchado: el gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

En un mercado en el que el dólar permanece inmóvil y la atención de los inversores se desplaza hacia los activos con mayor capacidad de rendimiento, el analista financiero Salvador Di Stefano, referente del mercado y conocido como el gurú rosarino del Blue, identificó cuál es, a su criterio, la “joyita” para quienes buscan posicionarse con visión de mediano y largo plazo. El especialista analizó el comportamiento del sector petrolero y señaló a Vista Energy, la empresa fundada y liderada por Miguel Galuccio (presidente de YPF desde 2012 a 2016), como el papel más prometedor del momento.

“El mercado de acciones seguirá con una escalada alcista, pero con un alto grado de selectividad. No todo es lo mismo”, explicó Di Stefano en su último informe, donde subrayó la necesidad de discriminar entre sectores para encontrar oportunidades reales.

Vista, la acción que el gurú define como “una joyita”

Entre las compañías del rubro energético, el especialista destaca a Vista por varias razones que, según su mirada, la vuelven especialmente atractiva para quienes buscan refugio de valor en un contexto de dólar estable.

Vista gana dinero y proyecta inversiones fabulosas, el papel tendrá más dinamismo en el mercado”, señaló. En sus análisis, Di Stefano remarcó que la empresa combina solidez operativa con perspectivas de expansión.

Un Cedear con fuerte anclaje productivo en Argentina

En un posteo publicado en sus redes sociales, Di Stefano profundizó sobre las características del papel:

  • Es un Cedear alojado en México, pero sus operaciones están todas en la República Argentina”.

  • Se dedica 87% al petróleo y 12% al gas”.

  • El 50% de su producción se vende en el mercado interno y el otro 50% se exporta”.

Además, resaltó que Vista es una compañía más petrolera que gasífera, dado que “tiene más reservas de petróleo que de gas”.

Si bien advirtió que la firma “está endeudada”, aclaró que el 70% de sus pasivos son a largo plazo, un factor que la hace menos vulnerable en escenarios de volatilidad financiera.

Potencial, valuación y recorrido: por qué “va para adelante”

Otra de las razones que llevan al gurú rosarino del blue a recomendar Vista es su valuación actual:

Tiene una relación precio/beneficio de 7 años. Si la pueden mantener en el tiempo, es una joyita, una empresa que realmente va para adelante”, afirmó.

La acción alcanzó recientemente un máximo de u$s 60, pero, según Di Stefano, “todavía tiene recorrido”, lo que abre espacio para más subas. Por eso, concluyó:

Vista es una gran empresa para tener dentro de la cartera de inversión”.

El gobierno disfruta de la paz cambiaria mientras evalúa nuevas operaciones financieras.

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

El gobierno disfruta de la paz cambiaria mientras evalúa nuevas operaciones financieras.

La deuda corporativa le pone techo al dólar pero caen bonos y acciones

El gobierno disfruta de la paz cambiaria mientras evalúa nuevas operaciones financieras.

El dólar alcanzó este lunes el precio más bajo de los últimos 30 días

¿como se comportan bitcoin y el dolar cuando se encuentran con mercados emergentes?

¿Cómo se comportan Bitcoin y el dólar cuando se encuentran con mercados emergentes?

