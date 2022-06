El presidente Fernández eyectó a Kulfas del gabinete y en su lugar designó a Scioli

El hasta entonces encargado de manejar las relaciones diplomáticas entre la Nación y el gigante sudamericano aceptó el desafío de tomar el mando en una cartera que exige un compromiso extremo por la necesidad de generar valor agregado al desarrollo productivo del país.

Scioli llega con un perfil de político dialoguista, hiperactivo y con experiencia en la gestión púlbica por su pasado en los gobiernos kirchneristas —de hecho, fue candidato a presidente en las elecciones de 2015—, aunque el anuncio del presidente Alberto Fernández para suceder a Kulfas resultó una sorpresa para propios y extraños.

Más allá del factor sorpresa, vale la pena mencionar que el ex motonauta estuvo presente en el aniversario del centenario de la petrolera estatal YPF y estuvo sentado en primera fila, al lado de Cerruti y de la secretaría del área Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ex mujer del mandatario nacional.

Por su parte, los senadores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) anunciaron que pedirán informes sobre las denuncias que originaron la salida del ministro del gabinete.

https://twitter.com/alferdez/status/1533128773616521218 Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno.

Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B — Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022

La eyección de Kulfas fue confirmada por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, poco después que Cristina realizara un posteo en su cuenta de la red social Twitter calificando como “penoso” el armado de operaciones en off the record para perjudicarla en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos”, publicó CFK. Y replicó el comunicado oficial de la empresa Energía Argentina (Enarsa).

En la Casa Rosada deslizaron que el pedido de renuncia está estrictamente vinculado a que Kulfas dijo que “había un negociado en la licitación de la obra emblemática del gobierno” y subrayaron: “Esta es una gestión decente, transparente. No se puede decir cualquier cosa amparados en el off o la interna”.

Detonante

Por la mañana se había conocido una información difundida a un grupo de periodistas por parte del equipo de comunicación de Kulfas en off the record, en cuyo mensaje indicaron que que los funcionarios cristinistas en Enarsa armaron una “licitación a medida de Techint” para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto.

Según la compañía pública, creada a fines de 2004, “a la categoría de «funcionarios que no funcionan», planteada en 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que, además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas”.

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido por el área de prensa de Desarrollo Productivo, el comunicado de Enarsa rebatió las críticas incluidas en esa información.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1533109537800175618 Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

“No sólo es grave sino muy penoso y, sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio gobierno, como lo es el gasoducto Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones”, destacó.

Minutos después, y antes de reclamarle la renuncia a Kulfas, Fernández había respaldado a la vicepresidenta, también a través de redes sociales.

“Comparto la respuesta dada por @Energia—ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto”, publicó el mandatario.

Y agregó: “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”, completó.

El viernes pasado, el presidente había recibido un nuevo tirón de orejas en vivo y en directo de parte de Cristina en Tecnópolis, antes que el ministro de Desarrollo Productivo saliera despedido de Balcarce 50 y en medio de la feroz interna desatada en el área energética del gobierno.