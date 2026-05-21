Escracharon a Duhalde por los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002

Ocurrió en la Universidad de Lanús, mientras el expresidente participaba de la presentación de un libro dedicado a sus gestiones como gobernador de Buenos Aires

Duhalde fue interpelado por un grupo de familiares y compañeros de Kosteki y Santillán.

El expresidente Eduardo Duhalde fue interpelado por un grupo de familiares y compañeros de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán , los militantes asesinados por la Policía de la provincia de Buenos Aires en 2002. Ocurrió mientras participaba de la presentación de un libro acerca de sus mandatos como gobernador de esa provincia, en la Universidad de Lanús .

En medio del acto en el investigador y docente Aritz Recalde presentaba su libro “La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999” , ingresó un grupo de personas con carteles que incluían las imágenes de Kosteki y Santillán .

Al instante, una mujer comenzó con la lectura de un documento en el que aseguraba que en el intento de "garantizar el orden social", durante la presidencia provisional de Duhalde, fomentaron "la persecución, el espionaje y el asesinato" de militantes .

Darío Santillán yace en el piso herido de muerte. Fue asesinado junto a Maximiliano Kosteki en la estación de trenes de Avellaneda.

Minutos después, los ingresantes comenzaron a cantar "a Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular". Sin embargo, el público presente logró tapar los gritos con la entonación de la marcha peronista.

Mientras la seguridad del lugar los desalojaba de la sala, se escuchó en reiteradas oportunidades la palabra "asesino", dirigida al exmandatario.

Los asesinatos de Kosteki y Santillán

El 26 de junio de 2002, Kosteki (22 años) y Santillán (21) fueron asesinados por la Policía de Buenos Aires en las inmediaciones de la estación de trenes de Avellaneda, durante una fuerte represión contra organizaciones sociales, mayormente de izquierda, que reclamaban planes de asistencia alimentaria y económica.

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Si bien el gobierno de Duhalde sostuvo que había sido un "enfrentamiento interno" entre las fracciones piqueteras y de izquierda presentes en el lugar, los fotógrafos de los principales medios de comunicación demostraron, por medio de las imágenes que habían capturado en la cobertura de la movilización, la secuencia en la que los efectivos apuntaban y ejecutaban a los dos jóvenes.

El hecho derivó en la decisión de Duhalde de adelantar las elecciones, que desembocaron en la candidatura y posterior triunfo presidencial de Néstor Kirchner.