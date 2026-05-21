El rosarino Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

La salida de un funcionario clave en el plan contra el delito complejo en Rosario coincide con una etapa de tensión política entre el gobierno de Milei y Bullrich, actual senadora y extitular de esa cartera. Opciones a futuro

Federico Angelini, quien venía coordinando el accionar de las fuerzas federales principalmente en Rosario, considera que ya cumplió un ciclo en el Ejecutivo nacional.

Federico Angelini renunció en las últimas horas al cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional . El rosarino había llegado a ese puesto en 2024 de la mano de la otrora titular de la cartera Patricia Bullrich , quien actualmente lidera a los senadores de La Libertad Avanza (LLA) y atraviesa un etapa de tensión política con el gobierno de Javier Milei .

Angelini continuaba en funciones tras el cambio de mando entre Bullrich y Alejandra Monteoliva . Y ejercía un rol clave tanto en el Plan Bandera , que permitió revertir el alarmante accionar del delito complejo en Rosario, como en la interacción entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales .

Si bien las razones de la dimisión de Angelini, según pudo saber La Capital , están ligadas al convencimiento personal de haber cumplido un ciclo iniciado dos años y medio atrás , está garantizada la persistencia del Plan Bandera y la labor conjunta con las fuerzas federales de seguridad .

De hecho, otro rosarino, Germán Pugnaloni, continúa como director de Normativa y Enlace con la Justicia del ministerio que conduce Monteoliva.

Bullrich y Adorni

Este miércoles, en plena puja interna en el oficialismo, Bullrich había adelantado la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). El plazo legal para cumplir ese trámite era el 31 de julio próximo.

ab5b7bb6-d706-4dc6-93c2-623920dc42e7.jpg Patricia Bullrich y Federico Angelini, en 2024. Foto: Archivo / La Capital.

La movida de la senadora se registró en medio de la tormenta judicial y política que sacude al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La propia Bullrich le había reclamado públicamente al cuestionado funcionario que realizara la presentación de su declaración jurada patrimonial, lo cual todavía no ocurrió.

Lo cierto es que el escándalo que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete es otro factor que parece haber tallado en la decisión de Angelini.

El futuro de Federico Angelini

En los últimos días también comenzó a tomar forma una postulación de Angelini a intendente de Rosario.

Esa chance es acompañada por la posible incorporación del ahora exfuncionario nacional al gabinete de Maximiliano Pullaro.

En Santa Fe, el PRO es una pieza fundamental de Unidos, la coalición de gobierno. Y al menos desde hace un año en el Ejecutivo provincial quieren sumar a Angelini por su experiencia en seguridad.

El rosarino se desempeñó como diputado nacional por Santa Fe entre 2011 y 2019. Cuatro años después fue designado presidente interino del PRO, tras la licencia de Bullrich al cargo.

Asimismo, fue precandidato a vicegobernador de la provincia por Juntos por el Cambio (JxC) acompañando a Carolina Losada en la fórmula.