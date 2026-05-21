Causa Cuadernos: el exportero de Cristina se desdijo y negó haber visto "bolsos" en el edificio de Recoleta

Julio César Silva rechazó su propia declaración de 2018. Aseguró que no leyó el testimonio que dio frente al tribunal, en el que acusaba a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner

Julio César Silva , portero del edificio del barrio porteño de Recoleta donde Cristina Fernández de Kirchner vivió durante más de siete años, declaró en el marco de la denominada causa Cuadernos y se desdijo: el trabajador negó haber visto "bolsos" ni "valijas" en la puerta de la expresidenta.

Ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 7, Silva, testigo del juicio, rechazó declaraciones que él mismo dijo durante la etapa de instrucción a cargo del magistrado Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“Firmé algo que no era cierto. No afirmé que iba con bolsos y valijas”, se desdijo el exportero de Cristina.

La declaración del exportero de Cristina Kirchner

Este jueves, Silva recordó un hecho que tuvo lugar el 14 de agosto de 2018, cuando brindó testimonio por primera vez en Comodoro PY.

En su declaración, Silva había afirmado que entre 2007 y 2010 observó movimientos con una periodicidad de entre siete y quince días, y que Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, ingresaba al edificio acompañado por otras personas.

Ocho años después, Silva negó su propia versión y reconoció haber firmado un testimonio "sin leerlo": "Ahí es donde cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí".

Durante su declaración, que duró más de dos horas, describió cómo vivió aquel interrogatorio en Comodoro Py. Dijo que fue "sometido a una situación de fuerte presión" y que le recordaban que tenía dos hijas. "Lo pasé muy mal", resumió.

Además, el encargado reveló que, por su declaración, sufrió consecuencias como "insultos en el barrio y en el propio edificio". "Hijo de mil puta me decían", aseguró Silva.

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Cristina sobre la causa cuadernos: "Es convalidar la mafia"

La expresidenta sostuvo que la denominada causa Cuadernos “es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, luego de haber declarado en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el marco de ese expediente.

La titular del Partido Justicialista (PJ) acompañó su mensaje en la red social X con un enlace de un video de su abogado, Carlos Beraldi, “mostrando los cuatro casos” a los que ella hizo mención cuando se refirió a “las prácticas mafiosas del todavía fiscal Stornelli y del (fallecido) juez Bonadio en relación a esa causa”.

“Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D'Alessio y Stornelli (autor de la acusación) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la ley del arrepentido, la violación de la ley de inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores, vulnerando todas las garantías constitucionales, entre otros delitos”, escribió.