La Capital | Política | cuadernos

Causa Cuadernos: el exportero de Cristina se desdijo y negó haber visto "bolsos" en el edificio de Recoleta

Julio César Silva rechazó su propia declaración de 2018. Aseguró que no leyó el testimonio que dio frente al tribunal, en el que acusaba a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner

21 de mayo 2026 · 17:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Julio César Silva

Julio César Silva, el exportero de Cristina, quien declaró en la causa Cuadernos.

Julio César Silva, portero del edificio del barrio porteño de Recoleta donde Cristina Fernández de Kirchner vivió durante más de siete años, declaró en el marco de la denominada causa Cuadernos y se desdijo: el trabajador negó haber visto "bolsos" ni "valijas" en la puerta de la expresidenta.

Ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 7, Silva, testigo del juicio, rechazó declaraciones que él mismo dijo durante la etapa de instrucción a cargo del magistrado Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“Firmé algo que no era cierto. No afirmé que iba con bolsos y valijas”, se desdijo el exportero de Cristina.

La declaración del exportero de Cristina Kirchner

Este jueves, Silva recordó un hecho que tuvo lugar el 14 de agosto de 2018, cuando brindó testimonio por primera vez en Comodoro PY.

En su declaración, Silva había afirmado que entre 2007 y 2010 observó movimientos con una periodicidad de entre siete y quince días, y que Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, ingresaba al edificio acompañado por otras personas.

Ocho años después, Silva negó su propia versión y reconoció haber firmado un testimonio "sin leerlo": "Ahí es donde cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí".

Durante su declaración, que duró más de dos horas, describió cómo vivió aquel interrogatorio en Comodoro Py. Dijo que fue "sometido a una situación de fuerte presión" y que le recordaban que tenía dos hijas. "Lo pasé muy mal", resumió.

Además, el encargado reveló que, por su declaración, sufrió consecuencias como "insultos en el barrio y en el propio edificio". "Hijo de mil puta me decían", aseguró Silva.

>> Leer más: Causa Cuadernos: José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Kirchner

Cristina sobre la causa cuadernos: "Es convalidar la mafia"

La expresidenta sostuvo que la denominada causa Cuadernos “es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, luego de haber declarado en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el marco de ese expediente.

La titular del Partido Justicialista (PJ) acompañó su mensaje en la red social X con un enlace de un video de su abogado, Carlos Beraldi, “mostrando los cuatro casos” a los que ella hizo mención cuando se refirió a “las prácticas mafiosas del todavía fiscal Stornelli y del (fallecido) juez Bonadio en relación a esa causa”.

“Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D'Alessio y Stornelli (autor de la acusación) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la ley del arrepentido, la violación de la ley de inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores, vulnerando todas las garantías constitucionales, entre otros delitos”, escribió.

Noticias relacionadas
Martín Menem, presidente de la Cámara baja nacional.

"No subestimen al presidente", le respondió Martín Menem a Santiago Caputo

La vocera de la Casa Gris marcó un fuerte contraste con administraciones provinciales anteriores.

"No vamos a retroceder ni un paso contra los delincuentes", advierten en el gobierno santafesino

La exvicegobernadora Gisela Scaglia cuestionó el proyecto de quita de Zona Fría.

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto" de la Nación

El proyecto retrotrae el beneficio automático a las zonas originales del régimen: la Patagonia, Malargüe y la Puna

Zona Fría: qué dice el proyecto de Milei que recorta subsidios al gas en Santa Fe y otras provincias

Ver comentarios

Las más leídas

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Lo último

Jaque al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco que casi se archiva

Jaque al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco que casi se archiva

Reconversión de la costa norte: el Concejo convoca a una sesión extraordinaria

Reconversión de la costa norte: el Concejo convoca a una sesión extraordinaria

Escracharon a Duhalde por los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002

Escracharon a Duhalde por los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

La aparición de vallas en el histórico espacio de Francia y Santa Fe generó dudas por su valor simbólico y su declaración como sitio de memoria. Desde el centro de estudiantes de Ciencias Médicas explicaron el motivo del cercado.
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
Reconversión de la costa norte: el Concejo convoca a una sesión extraordinaria
La Ciudad

Reconversión de la costa norte: el Concejo convoca a una sesión extraordinaria

La respuesta de Fito Páez a los abucheos en el Movistar Arena: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!
Zoom

La respuesta de Fito Páez a los abucheos en el Movistar Arena: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Jaque al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco que casi se archiva
Policiales

Jaque al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco que casi se archiva

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario
la ciudad

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

Marco Ruben más allá de las fronteras: la nueva marca que rompió el goleador histórico canalla

Ovación
Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial
Ovación

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

Policiales
Jaque al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco que casi se archiva
Policiales

Jaque al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco que casi se archiva

Cayó Maxi Romero, heredero de un apellido pesado en el mapa narco de Nuevo Alberdi

Cayó "Maxi" Romero, heredero de un apellido pesado en el mapa narco de Nuevo Alberdi

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

La Ciudad
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

Sólo 4 de cada 10 chicos de tres años de sectores vulnerables van al jardín de infantes
Información General

Sólo 4 de cada 10 chicos de tres años de sectores vulnerables van al jardín de infantes

Reynaldo Sietecase presenta su libro en Rosario: Fue un trabajo visceral escribir sobre mi padre
Zoom

Reynaldo Sietecase presenta su libro en Rosario: "Fue un trabajo visceral escribir sobre mi padre"

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires
LA REGION

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono
LA CIUDAD

Tres incendios y una mujer internada por intoxicación con monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones
Información

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 
La Ciudad

Jóvenes rosarinos acceden a tecnología usada por las empresas más innovadoras 

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria
La Ciudad

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un tarifazo encubierto de la Nación
Política

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto" de la Nación

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
Ovación

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso
Policiales

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras
Economía

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei
Economía

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei