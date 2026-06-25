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El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes

Adrián Raviar dará una conferencia ante los periodistas acreditados de Casa Rosada. Será, a partir de las 11, y con transmisión en vivo en los canales oficiales

25 de junio 2026 · 18:43hs
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Adrián Ravier

Foto: Archivo / La Capital.

Adrián Ravier, flamante vocero de la administración de Javier Milei.

Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, estrenará su cargo con una actividad ante los periodistas acreditados de Casa Rosada este viernes. Será, a partir de las 11, y con transmisión en vivo en los canales oficiales.

El objetivo del funcionario es brindar los lineamientos generales de la gestión presidencial. Según el entorno del reemplazante de Manuel Adorni, todavía resta por definir equipo y funciones. “Estamos en un momento de transición”, graficaron, dando a entender que todavía no está claro si va a participar de las reuniones de gabinete o de la mesa política.

Ravier confirmó que el martes brindará su primera conferencia de prensa. Un evento abierto a preguntas de los medios acreditados y con respuestas bajo premisas, tal como adelantó: “Con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige", precisó desde la red social X.

>>Leer más: El gobierno de Javier Milei reorganiza su estructura de comunicación: entra Adrián Ravier

El nuevo vocero presidencial

"Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero", concluyó. En la Casa Rosada descartan que su estilo sea idéntico al de su antecesor, determinado por comentarios punzantes o irónicos.

Javier Milei, en su último discurso, se encargó de elogiarlo. En la Fundación de Faro, expresó: “Quiero felicitarlo y agradecerle, porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del presidente”, afirmó.

El presidente además valoró la experiencia del exdiputado como divulgador económico, que desde su concepción “es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el plano del debate entre economistas y puedan llegar a todos los argentinos”.

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