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Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

El bloque de La Libertad Avanza pide que en julio sigan las sesiones ordinarias en el Palacio Vasallo. Qué opina la oposición

24 de junio 2026 · 19:07hs
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Polémica por el receso de invierno en las sesiones del Concejo.

El Concejo Municipal de Rosario

Polémica por el receso de invierno en las sesiones del Concejo.

El frío ya se instaló en la ciudad y las vacaciones de invierno en las escuelas están cada vez más cerca. Pero las instituciones educativas no son las únicas que tienen programado un receso invernal en Rosario: cada año, el Concejo Municipal suspende su actividad durante tres semanas en julio. Ahora, en el bloque de ediles de La Libertad Avanza (LLA) proponen eliminar el receso legislativo y que el Palacio Vasallo siga sesionando durante todo ese mes. Voces del peronismo aseguran que "no son vacaciones" y que el trabajo continúa (las comisiones siguen con su esquema de habitual), aunque solamente que no hay sesiones cada semana.

“Entre el 10 de julio y el 1º de agosto el Concejo entra en receso legislativo. Pero los problemas de Rosario no se detienen en julio, y el trabajo legislativo tampoco debería hacerlo”, expresaron en el bloque de LLA en una publicación en Instagram.

Durante ese período, se toma una pausa de las sesiones ordinarias en el Palacio Vasallo y disminuye el ritmo administrativo habitual. En esa etapa del calendario, los concejales pueden ser igualmente convocados a sesiones extraordinarias, siempre y cuando sea el intendente o una mayoría del cuerpo los que realicen la convocatoria.

En cuanto al bloque de LLA, está integrado por cinco ediles. La presidencia está a cargo de Franco Volpe y lo acompañan Juan Pedro Aleart, Lautaro Enríquez, Anabel Lencina y Samanta Arias.

De la misma facción política a nivel nacional, pero en un monobloque en Palacio Vasallo llamado “Nación y Libertad”, quedó Sabrina Prence, quien originalmente ingresó al Concejo con Volpe en 2023.

>> Leer más: El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

¿Por qué los libertarios quieren que se elimine el receso legislativo en el Concejo?

"Presentamos un proyecto para eliminar el receso legislativo de invierno y garantizar la continuidad del funcionamiento del Concejo durante todo el año. Creemos en instituciones más presentes, con capacidad de respuesta y comprometidas con los desafíos cotidianos de la ciudad", siguieron en el bloque de LLA en el posteo en redes sociales.

En el comunicado oficial se menciona que, durante julio, Rosario "sigue funcionando", que los vecinos "siguen esperando respuesta" y que los problemas de la ciudad "no frenan".

"Proponemos que las sesiones y comisiones sigan funcionando durante julio", explicitaron en el bloque libertario, y cerraron: "Rosario necesita un Concejo activo, trabajando todos los días en los temas que impactan en la vida de los vecinos".

La opinión de la oposición: el receso no significa vacaciones

Norma López, voz histórica del peronismo en la ciudad, consideró que el receso invernal "no son vacaciones" para el Palacio Vasallo ya que sigue abierto y las comisiones funcionan en su horario habitual, como Cultura y Educación, Gobierno, Obras Públicas, Presupuesto y Salud, entre otras, por lo que el "trabajo continúa".

"El receso no significa vacaciones, está establecido por reglamento", dijo López a La Capital. Y sumó: "Los ediles y los trabajadores del Concejo no nos vamos a ningún lado, seguimos trabajando en comisiones, que continúan en su horario de trabajo normal".

"Lo único que no se hace es sesionar (sesiones ordinarias), excepto que haya una convocatoria específica (sesiones extraordinarias), pero todo el resto funciona normal", puntualizó.

"Los concejales y las concejalas no tenemos solo trabajo adentro del Palacio Vasallo, tenemos mucho trabajo territorial, recorremos los barrios, nos formamos", aseguró la edila.

Posibilidad de reformar el receso e impronta "antipolítica"

De todos modos, la edila del monobloque Comunidad dijo que tres semanas de receso "es mucho".

"Se podría modificar. Siempre es bueno aggiornar los reglamentos. De hecho, en la pandemia de Covid presenté un proyecto para que se suspenda el receso, y así se hizo", recordó López.

No obstante, la referente local del peronismo señaló que el proyecto libertario tiene una impronta muy particular: "Va con el clima de época, es antipolítica".

"Por un lado (el bloque libertario) hace estas propuestas, con una mirada muy marketinera, muy en consonancia con el clima de época, pero por otro votan en contra del vecino y se quejan, por ejemplo, del sistema solidario impositivo", sostuvo López.

Y cerró: "Necesitan desvirtuar toda la situación de corrupción del gobierno nacional y que Manuel Adorni haya venido a la ciudad (para el acto del 20 de Junio)".

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