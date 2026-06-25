Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

La investigación por abigeato culminó con el hallazgo de 108 kilos de marihuana, llevando a la imputación al dueño del negocio, su hermana y su cuñado.

La investigación iniciada a partir de una denuncia por abigeato en la comuna de Serodino derivó en el hallazgo de panes drogas ocultos en una carnicería de la localidad. Durante el operativo realizado el 14 de mayo se secuestraron 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras , de dudosa procedencia. Por el caso de las drogas el 19 de mayo se imputó a Adrián Gustavo G., dueño de la carnicería, quien permanecerá preso por 90 días. El jueves, en tanto, la justicia federal imputó a Carlos R., de 42 años, y Daniela G., de 37, hermana de Adrián y determinó para ellos 60 días de prisión preventiva.

El total de droga hallada fue de 182 ladrillos de marihuana, dos envoltorios de nylon con trozos de cocaína, tres frascos de vidrio que contenía cogollos y plantas de marihuana en proceso de secado, lo que arroja un peso total de 108,54 kilogramos de marihuana y 0.97gramos de cocaína.

La imputación fue por tráfico de estupefaciente y la formalización de la investigación fue ante el juez de garantías Carlos Vera Barros, con la participación de los fiscales Rodrigo Romero, Federico Reynares Solari, y Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad.

Durante la audiencia, los fiscales describieron los hechos que sitúan a la pareja como los propietarios de la droga hallada en la carnicería, y enumeraron evidencias relevantes, principalmente de pericias al teléfono incautado a Adrián G. (el primer imputado) el día que se realizó el procedimiento por una denuncia de abigeato.

Al fundamentar el rol que tuvieron los imputados, los fiscales describieron evidencia relacionada a informes de inteligencia, declaraciones testimoniales, tareas de campo y seguimientos realizados por la PDI Microtráfico Distrito San Lorenzo Región II, y no descartaron la participación de otras personas aun no identificadas como integrantes de una estructura criminal.

A los dos le atribuyeron la coautoría del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercialización comprensiva de la tenencia de las sustancias y elementos secuestrados, agravado por intervención de tres o más personas.

Antecedentes narco

Como agravante, recordaron que Carlos R. registra antecedentes por conductas en infracción ley 23.737, de narcotráfico, y que fue condenado a la pena de 5 años de prisión, cumpliendo su condena en la cárcel de Coronda, de donde recuperó la libertad el 4 de mayo de 2024. El juez dio por acreditada la hipótesis fiscal en base al relato circunstanciado de los hechos, la evidencia y el encuadre legal. Tras valorar la pena en expectativa, la gravedad del caso, las medidas aún pendientes y la falta de arraigo de la pareja (cambiaron varias veces de domicilio) el Juez de Garantías, a pedido de las partes, dispuso 60 días de prisión preventiva Carlos R. y Daniela G. Ambos habían sido detenidos por PDI el martes en una vivienda de la localidad de Andino.

En mayo de este año una denuncia por la faena ilegal de dos vacas derivó en inspecciones realizadas por la Guardia Rural “Los Pumas”. Las actuaciones se originaron tras una denuncia radicada el 13 de mayo por la presunta faena ilegal de dos vacunos. A partir de esa información, agentes rurales realizaron inspecciones en un comercio de la localidad, acompañados por la bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Gilda Sorbellini.

Durante el operativo se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de las verificaciones realizadas sobre la mercadería almacenada en el establecimiento. Mientras continuaban con la inspección, los efectivos encontraron en un freezer ubicado en la parte trasera del comercio una bolsa negra que contenía envoltorios rectangulares cerrados con cinta adhesiva, compatibles con panes de estupefacientes. Ante el hallazgo, los agentes interrumpieron el procedimiento y dieron intervención a la Fiscalía de San Lorenzo, que ordenó convocar a personal especializado de la división Microtráfico de la PDI para determinar la naturaleza de la sustancia.Además, durante el operativo se secuestró una carabina calibre .22 junto con 18 cartuchos.

Tráfico de drogas

El 19 de mayo Adrián G., titular del negocio, fue imputado por fiscales federales por los delitos de tráfico y comercialización de estupefacientes. Tras la audiencia de formalización de investigación fue detenido en prisión preventiva por 90 días mientras avanza el proceso judicial.

Los fiscales lo acusaron de “traficar con estupefacientes con fines de comercialización en la Carnicería Centro, de Las Heras 771 de la localidad de Serodino. Además de los 181 ladrillos de marihuana, también lo imputaron por la tenencia de dos envoltorios de cocaína y tres frascos de vidrio que contenían cogollos y plantas de marihuana en proceso de sacado.

A Carlos R., de 42 años, y Daniela G., de 37. los atraparon en un allanamiento a un domicilio de Río Paraná al 4100 de la localidad del departamento Iriondo y secuestraron un auto, teléfonos celulares y materiales que los implican directamente en la causa.∏