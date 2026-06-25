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Pullaro reclamó una mirada más federal de la Nación para financiar grandes obras de infraestructura

El gobernador se pronunció de ese modo durante la firma de un convenio marco entre Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero para fortalecer el Plan Director de la región hídrica de los Bajos Submeridionales

25 de junio 2026 · 15:26hs
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Ignacio Lamothe (CFI)

Ignacio Lamothe (CFI), Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). 

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó este jueves junto a sus pares de Chaco, Leandro Zdero, y de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio marco para fortalecer la implementación y el seguimiento del Plan Director de la región hídrica de los Bajos Submeridionales. En ese contexto, el santafesino reclamó una mirada más federal de la Nación para financiar grandes obras de infraestructura.

El acuerdo, rubricado también por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su secretario general, Ignacio Lamothe, busca reforzar la coordinación entre las tres provincias para adelantarse a los posibles impactos de un fenómeno climático extremo conocido como el Súper Niño, cuya llegada podría producirse durante el último trimestre de 2026, según distintos modelos meteorológicos internacionales.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de Chaco, en Resistencia, Pullaro destacó que los Bajos Submeridionales abarcan “entre ocho y nueve millones de hectáreas fundamentales para mejorar la productividad, pero también la calidad de vida de quienes habitan esta región”.

Y valoró que “lo más importante es que existe un plan articulado entre las tres provincias y el CFI” y que “esa continuidad lo convierte en una verdadera política de Estado”.

Obras y financiamiento

En ese marco, sostuvo que uno de los principales desafíos es el financiamiento de las obras de gran escala. “Estamos trabajando en un programa que nos permitirá recuperar territorio y, al mismo tiempo, adelantarnos a muchas de las crisis que pueden presentarse”, afirmó en referencia al posible escenario climático.

El gobernador resaltó que el cambio climático obliga a combinar políticas estructurales con acciones preventivas de corto plazo. “Además de pensar en infraestructura para fortalecer nuestro sistema productivo y recuperar hectáreas, es fundamental estar atentos a las posibles precipitaciones extraordinarias que podrían registrarse este año”, señaló.

Pullaro insistió, además, en la necesidad de una mayor participación del Estado nacional en las inversiones estratégicas.

Hay obras que las provincias podemos afrontar, pero otras requieren financiación nacional. Necesitamos que desde el centralismo porteño miren más al interior productivo, porque los Bajos Submeridionales podrían incorporar una enorme superficie al sistema productivo argentino con la infraestructura adecuada”, sostuvo.

El convenio firmado establece que las tres provincias impulsarán acciones conjuntas para fortalecer, actualizar y monitorear el Plan Director mediante asistencias técnicas, programas e instrumentos de gestión destinados a mejorar la gobernanza de la región y optimizar las herramientas de planificación hídrica.

Asimismo, se conformará un equipo técnico permanente encargado de coordinar, articular y supervisar las acciones previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del acuerdo y facilitar la implementación de los distintos mecanismos de asistencia que se definan en el marco del convenio.

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