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Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Sucedió este jueves en Asunción al 5400. El fuego comenzó en el patio delantero y la zona se cubrió de un espeso humo. No hubo heridos

25 de junio 2026 · 08:56hs
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El incendio en la casa de Asunción al 5400

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El incendio en la casa de Asunción al 5400, donde vive un acumulador. No hubo heridos y los daños fueron importantes

Una humilde casa donde vive un hombre que sería acumulador compulsivo se incendió este jueves bien temprano. El siniestro fue de importante magnitud en el inmueble, pero esa persona pudo escapar a tiempo junto a sus perros.

El voraz incendio, que causó graves daños y alarma en el barrio, se produjo en Asunción al 5400, entre Liniers y Larrea, en la zona oeste de Rosario. Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Zapadores, quienes comenzaron a trabajar sobre el patio delantero de la casa donde se acumulaban todo tipo de objetos.

De acuerdo con los testimonios obtenidos por el móvil de LT8, el inmueble afectado es la casa de un hombre que es un vecino histórico del barrio y que nunca problemas de convivencia con sus vecinos.

Cómo empezó el incendio

Así lo manifestó una vecina en diálogo con la radio. “Es un hombre de 60 años que vive solo. El incendió comenzó cerca de las 5 y media. Los primeros que actuamos fuimos los vecinos antes de que llegaran los Bomberos fueron los lindantes que empezaron a tirar agua".

>> Leer más: Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

"Cuando empezó el fuego, el morador estaba durmiendo, es una persona con problemas cardíacos, pero se pudo despertar a tiempo y se fue al techo para ayudar a los vecinos a apagar el fuego, tirando agua a baldazos. Tiene tres perros que lograron salvarse”, agregó.

“Este hombre tiene tres perros, a los que cuida muy bien. No es una persona que esté mal vestida o sucia, al contrario. Además, es muy buen vecino, pero en abril vino la Municipalidad y los canales de televisión porque es acumulador compulsivo, junto cosas para vender, como muchas personas de la calle. La Municipalidad dijo que harían una limpieza, pero nunca más vinieron”, subrayó la vecina.

Según ese testimonio, el lugar había sido inspeccionado por personal de Defensa Civil de Salud y del propio municipio el 21 de abril. “Los médicos vinieron porque estaban con la campaña del dengue y al ver todo lo que estaba acumulado. Se tomaron mucho tiempo. El caso de este hombre salió en televisión. Dijeron que iban a venir a limpiar todo, pero no pasó nada”.

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