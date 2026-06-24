Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

La Capital recorrió el barrio de la casa natal del capitán de la selección argentina, que además recibió un regalo muy especial de la mano de Abel Pintos

Como suele suceder desde que empezó a jugar a nivel profesional, Lionel Messi arrancó su festejo de cumpleaños muy lejos del lugar donde nació. Así y todo, Rosario ratificó este miércoles 24 de junio que el ídolo mundial siempre está cerca para celebrar , ya sea en El Aura o en las calles donde se crió.

Mientras el capitán de la selección argentina de fútbol celebraba con sus compañeros en Estados Unidos, la ciudad le rindió todo tipo de homenajes. Los carteles luminosos se encendieron antes del amanecer con saludos para Leo , el héroe que levantó la Copa del Mundo 2022 y lideró la conquista del último bicampeonato de América.

Uno de los puntos principales del mapa biográfico del jugador de Inter Miami es la casa natal del barrio La Bajada . La vivienda ubicada en Lavalleja 525 es una parada obligatoria para cualquier admirador de la Pulga. La Capital dijo presente allí en el inicio de la jornada y encontró banderas con mensajes de distintos rincones del mundo, desde México hasta India .

Por otra parte, el Monumento Nacional a la Bandera también fue sede de un festejo anticipado . El último viernes, Abel Pintos participó del acto de promesa de lealtad y unió las voces de 5.000 estudiantes para cantar el feliz cumpleaños en el Patio Cívico.

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La propuesta coordinada con la producción del programa "Mundo Leo" y las autoridades locales dio un resultado conmovedor. De hecho, el futbolista reaccionó cuando vio la grabación en Instagram y escribió: "Muchas gracias a todos. La verdad me encantó".

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Después de este homenaje, la Municipalidad armó un segundo video con los saludos para el capitán de la selección desde distintos rincones de Rosario. En el montaje se destacó una toma panorámica del río Paraná con el techo de El Aura prendido para felicitar al exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La recorrida aérea en imágenes también incluyó el cruce de avenida Pellegrini y bulevar Oroño. Allí, el homenaje a Leo literalmente dio la vuelta con la pantalla LED de 360 grados que se ubica sobre la rotonda.

¿Dónde nació Lionel Messi?

Lionel Andrés Messi Cuccitini nació el 24 de junio de 1987 en Rosario. Fue el tercero de los cuatro hijos que tuvieron Jorge Messi y Celia Cuccitini. Antes de su llegada, el matrimonio había tenido a Rodrigo y a Matías Messi, el actual presidente del Club Leones FC de Rosario, que cumple los años un día antes.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Leo empezó a jugar a la pelota en un potrero ubicado a metros de su primera casa de la calle Lavalleja. El predio se convirtió luego en la sede de la Asociación Civil Deportiva y Cultural El Campito, en el cruce con la calle Juan Manuel de Rosas.

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Después de aquel comienzo, Messi se puso la camiseta de la Agrupación Infantil Abanderado Grandoli en inmediaciones del parque del Mercado. Al igual que en la canchita antes mencionada, ambos lugares hoy cuentan con distintos murales dedicados al ídolo.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La última parada del camino de la Pulga hacia el estrellato fue Newell's. Sin apoyo del club para pagar el tratamiento médico por un déficit de hormona de crecimiento, su padre decidió probar suerte en España y Barcelona hizo una de las apuestas más exitosas de la historia del fútbol a la hora de contratar al nene de apenas 13 años.