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Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

La selección ecuatoriana, con el arquero Hernán Galíndez, finalizó en la tercera posición pero llegó a los 16avos de final. Costa de Marfil ganó y fue segunda

25 de junio 2026 · 19:25hs
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Gonzalo Plata salta más alto que ninguno. El delantero anotó y le dio la victoria a Ecuador por 2 a 1.

AP

Gonzalo Plata salta más alto que ninguno. El delantero anotó y le dio la victoria a Ecuador por 2 a 1.

El seleccionado de Ecuador logró un triunfo histórico sobre Alemania por 2 a 1. Si bien no le alcanzó para culminar en el segundo puesto del Grupo E del Mundial 2026, con la victoria quedó dentro del grupo de los 8 mejores terceros que clasifican a los 16avos de final.

La posición de escolta del grupo correspondió a Costa de Marfil. Venció a Curazao por 2 a 0 y se aseguró el pasaje a la siguiente instancia del Mundial.

Las posiciones finales del grupo fueron: Alemania (6), Costa de Marfil (6), Ecuador (4) y Curazao 1. La selección alemana finalizó primera por el sistema de desempate olímpico (venció a Costa de Marfil por 2 a 1).

Para finalizar en la segunda ubicación, Ecuador necesitaba una victoria y la derrota de Costa de Marfil. Cumplió su parte. El resultado de los africanos les resultó adverso. Pero lo importante es que clasificó a los 16avos de final. Que no es la fase a la que llegaron más lejos en la historia de los Mundiales. En el Mundial de Alemania 2006 accedieron a los octavos de final.

Ecuador fue perjudicado

A Ecuador se le hizo cuesta arriba el partido desde el principio. Al minuto, el alemán Aleksandar Pavlovic levantó la pierna y golpeó en la cabeza a Pedro Vite cerca del área ecuatoriana. La jugada siguió y Leroy Sané la colocó a la derecha del ex-Central Hernán Galíndez. La jueza estadounidense Tori Penso no sancionó la evidente falta previa. Desde el VAR, el también estadounidense Joe Dickerson no advirtió de la infracción.

Para su tranquilidad, Ecuador encontró rápido el empate. A los 8’, Nilson Angulo sacó un tiro cruzado desde la medialuna que ingresó sobre la izquierda de Manuel Neuer.

Costa de Marfil, que jugaba a la misma hora frente a Curazao, le sacaba una distancia indescontable a Ecuador en la tabla, con la victoria parcial por 1 a 0 conseguida a los 7’. Aprovechó una mala salida de su rival para el tanto de Nicolas Pepe.

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Apenas empezó la segunda etapa entre Ecuador y Alemania, el representativo conducido por Sebastián Beccacece fue perjudicado con la sanción de un penal en contra. La árbitra Penso cobró la infracción de Joel Ordóñez sobre Kai Havertz, sin darse cuenta de la falta de Sané sobre Vite unos segundos antes. El VAR la llamó y la jueza corrigió el error.

La esperanza ecuatoriana de obtener la segunda posición comenzó a apagarse con el segundo gol de Costa de Marfil sobre Curazao, convertido otra vez por Pepe.

Pero no todo estaba perdido. Una victoria le permitía llegar, en la tercera ubicación, a los 4 puntos. Una cantidad de unidades que lo dejaba entre los 8 mejores terceros que clasifican a los 16avos de final.

Ecuador fue con actitud por el triunfo

Los conducidos por Beccacece fueron en busca de la victoria con determinación. El veterano Neuer, de 40 años, el mismo de la final entre Alemania y Argentina de la final mundialista de Brasil 2014, no daba ninguna seguridad.

A los 77’, el arquero fue a embolsar un tiro de esquina. Gonzalo Plata se le anticipó, puso el pie y señaló el ansiado 2 a 1 para los ecuatorianos. Beccacece, eufórico, se subió en un costado a la tribuna para celebrarlo.

Una vez que terminó el partido, los ecuatorianos y Beccacece celebraron durante varios minutos. Merecido y emocionante festejo.

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