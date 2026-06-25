La Capital | Policiales | Policía

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo con arma en la región

Alejandro Zamora aceptó 4 años de prisión por gestionar créditos falsos a nombre de sus subordinados en la comisaría de Aldao. Años después cometió un asalto con un menor en Puerto San Martín

25 de junio 2026 · 18:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
La comisaría 10° de Aldao

La comisaría 10° de Aldao, donde trabajaba el policía condenado. Usaba datos de sus compañeros para gestionar créditos en su beneficio.

Un policía fue condenado a 4 años de prisión efectiva por usar datos de sus subordinados en la comisaría de Aldao para gestionar préstamos personales en su beneficio. También estaba acusado de un violento robo a mano armada cometido junto a un menor de edad en una casa de Puerto San Martín el año pasado. Por esos ilícitos, a los que sumó el de enriquecimiento ilícito, se aplicó la pena en un juicio abreviado, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La condena dictada por el juez Ariel Cattaneo, quien homologó un acuerdo abreviado entre partes, consideró a Alejandro Javier Zamora responsable de los delitos de defraudación, enriquecimiento ilícito de funcionario público y robo agravado por ser cometido con un arma no hallada y la participación de un menor de edad.

>> Leer más: Policías de Aldao apartados por llevarse chicas a la comisaría

Las maniobras de defraudación ocurrieron cuando se desempeñaba como policía en la comisaría 10ª de Aldao en 2020. El fiscal Carlos Ortigoza le atribuyó dos hechos que consistieron en gestionar créditos fraudulentos aprovechando el acceso a información personal de los empleados de la seccional, a quienes les exigía que retiraran el dinero y se lo entregaran.

Estafas en la seccional

El primero se registró el 26 de mayo de ese año. El policía engañó a la víctima para obtener su número de CBU y usó datos de la planilla personal de la comisaría donde figuraban los datos de los empleados para contraer un préstamo a través de una aplicación del celular o de la página web en la plataforma Mango. Una financiera digital que dependía de la empresa Wenance, que colapsó en 2023 tras un fraude masivo.

En nombre de su compañero, el uniformado gestionó allí 99.605 pesos que luego le exigió retirar y rendírselos. Días después, el 2 de junio de 2020, defraudó a otra persona con el mismo método y extrajo 65.701 pesos de la prestamista Luquitas, también gerenciada por Wenance. Una vez más, lo hizo usando datos obtenidos gracias a su cargo en la seccional.

>> Leer más: Fraude con combustibles: condenan a tres policías que admitieron integrar una asociación ilícita

El último caso por el que aceptó condena fue un robo a mano armada ocurrido la noche del 30 de marzo de 2025 en Puerto General San Martín. Alrededor de las 23.10, según la condena, Zamora y un menor de edad entraron a una casa del pasaje 1 al 1300. Ingresaron a la vivienda a través de una ventana y bajo amenazas de muerte con un revólver a las personas que vivían allí sustrajeron tres celulares Iphone. A una de las víctimas la golpearon en la cabeza con la culata de un arma.

Tras el asalto escaparon en un Peugeot 206, pero la policía los alcanzó en cercanías de Urquiza y Rucci de la ciudad de San Lorenzo. Allí fueron detenidos y les secuestraron los tres teléfonos.

Noticias relacionadas
Diez agentes de la Policía de Acción Táctica fueron imputados por prender fuego a un detenido y por encubrir varios delitos. 

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

El hecho sucedió en una vivienda de General Lagos. 

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto.

Un crimen ruidoso y un plan que no frena

La División Canes participó de los allanamientos

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Lo último

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

El Tribunal Federal de Rosario reconoció los daños a la salud por agroquímicos pero no encontró pruebas suficientes para condenar a la mayoría de los imputados
Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal
La Ciudad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Ovación
La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Rosario corre: se viene la 24ª Maratón de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

Rosario corre: se viene la 24ª Maratón de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Policiales
Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

La Ciudad
Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Financiamiento universitario: la Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar la ley

Financiamiento universitario: la Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar la ley

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo
La ciudad

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial
Policiales

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle
Policiales

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
La Ciudad

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo
Salud

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar
La Región

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 
Policiales

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Policiales

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina
Información General

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas
Policiales

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros
Economía

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa
Política

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos
Ovación

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos