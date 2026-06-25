Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo con arma en la región

Alejandro Zamora aceptó 4 años de prisión por gestionar créditos falsos a nombre de sus subordinados en la comisaría de Aldao. Años después cometió un asalto con un menor en Puerto San Martín

Un policía fue condenado a 4 años de prisión efectiva por usar datos de sus subordinados en la comisaría de Aldao para gestionar préstamos personales en su beneficio. También estaba acusado de un violento robo a mano armada cometido junto a un menor de edad en una casa de Puerto San Martín el año pasado. Por esos ilícitos, a los que sumó el de enriquecimiento ilícito, se aplicó la pena en un juicio abreviado, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La condena dictada por el juez Ariel Cattaneo, quien homologó un acuerdo abreviado entre partes, consideró a Alejandro Javier Zamora responsable de los delitos de defraudación, enriquecimiento ilícito de funcionario público y robo agravado por ser cometido con un arma no hallada y la participación de un menor de edad.

Las maniobras de defraudación ocurrieron cuando se desempeñaba como policía en la comisaría 10ª de Aldao en 2020. El fiscal Carlos Ortigoza le atribuyó dos hechos que consistieron en gestionar créditos fraudulentos aprovechando el acceso a información personal de los empleados de la seccional , a quienes les exigía que retiraran el dinero y se lo entregaran.

Estafas en la seccional

El primero se registró el 26 de mayo de ese año. El policía engañó a la víctima para obtener su número de CBU y usó datos de la planilla personal de la comisaría donde figuraban los datos de los empleados para contraer un préstamo a través de una aplicación del celular o de la página web en la plataforma Mango. Una financiera digital que dependía de la empresa Wenance, que colapsó en 2023 tras un fraude masivo.

En nombre de su compañero, el uniformado gestionó allí 99.605 pesos que luego le exigió retirar y rendírselos. Días después, el 2 de junio de 2020, defraudó a otra persona con el mismo método y extrajo 65.701 pesos de la prestamista Luquitas, también gerenciada por Wenance. Una vez más, lo hizo usando datos obtenidos gracias a su cargo en la seccional.

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El último caso por el que aceptó condena fue un robo a mano armada ocurrido la noche del 30 de marzo de 2025 en Puerto General San Martín. Alrededor de las 23.10, según la condena, Zamora y un menor de edad entraron a una casa del pasaje 1 al 1300. Ingresaron a la vivienda a través de una ventana y bajo amenazas de muerte con un revólver a las personas que vivían allí sustrajeron tres celulares Iphone. A una de las víctimas la golpearon en la cabeza con la culata de un arma.

Tras el asalto escaparon en un Peugeot 206, pero la policía los alcanzó en cercanías de Urquiza y Rucci de la ciudad de San Lorenzo. Allí fueron detenidos y les secuestraron los tres teléfonos.