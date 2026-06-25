Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Este jueves el club de Arroyito le puso fin a un litigio que le inició un club del interior por la venta de Damián Musto a Tijuana de México

Musto, con la de Central, frente a River, club en el que hoy es parte del cuerpo técnico.

Damián Musto vistió la camiseta de Central entre 2014 y 2017, hasta que se fue a México.

Rosario Central evitó una inhibición a sus cuentas bancarias al negociar el pago de una deuda con Alumni de Casilda que se originó a mediados de 2017 ¿El motivo del reclamo? En la fecha apuntada, los auriazules cerraron la venta de Damián Musto a Tijuana de México.

Esa transferencia se habría acordado en unos dos millones de dólares, pero los de Arroyito no se hicieron cargo del porcentaje correspondiente a los casildenses como club formador del volante.

Central canceló este jueves, pasado el mediodía, una deuda que rondaba los 90 millones de pesos en todo concepto, generada en la gestión que comandaba Raúl Broglia , con Rodolfo Di Pollina como secretario general . En aquel entonces, descontando intereses y costas de los abogados, cancelarla le hubiera costado a los de Arroyito aproximadamente la mitad.

Esto sucedió a mediados de 2017, cuando los auriazules debían hacerse cargo del pago que le correspondía a Alumni en concepto de “derechos de formación” por la transferencia de Musto a Tijuana , que se dio en una cifra que, según se informó por entonces, rondaba los dos millones de dólares.

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A la Justicia porque Central no abonó

Como Central no abonó el porcentaje que debían recibir, los casildenses optaron por el camino de la Justicia. Y como el reclamo de Alumni no encontró eco en Arroyito, definitivamente judicializó el caso. Por eso hoy el club de Arroyito debe abonar una cifra muy superior, por costas e intereses, a lo que correspondía por la deuda inicial.

Musto, con la de Central, frente a River, club en el que hoy es parte del cuerpo técnico. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El reclamo judicial de Alumni estuvo amparado por la Ley de Derecho de Formación Deportiva, sancionada y promulgada a fines de 2015, ley nacional aprobada por iniciativa de la entonces diputada nacional Claudia Giaccone. El fallo, en tanto, fue dictado en su momento por la jueza en lo civil, comercial y laboral de Casilda, Clelia Carina Gómez.

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Otros casos por resolver

Además de resolver esta deuda, Central sigue trabajando para solucionar otros inconvenientes judiciales generados en gestiones anteriores. Allí aparece, por ejemplo, la transferencia de Gio Lo Celso a PSG y un convenio por una futura venta de parte de la Academia Griffa.

También se negocia por resolver otras situaciones. Entre ellas, la de Diego Cocca tras la rescisión anticipada de su contrato como técnico en la temporada 2019/20, y con el club Mitre por con el convenio que tenía el equipo de Pérez a su favor sobre una venta futura de Diego Buonanotte. Esto se generó cuando Central transfirió al volante a Brighton de Inglaterra en el final de la presidencia de Ricardo Carloni, a fines de 2022.