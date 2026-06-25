La Capital | La Ciudad | Amenazas

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

En los casos donde las familias no abonaron, el gobierno provincial inició demandas judiciales para ejecutar la deuda, un proceso que puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

25 de junio 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las notificaciones policiales por las amenazas en escuelas se desarrollaron durante el mes de abril y mayo pasados.

Las notificaciones policiales por las amenazas en escuelas se desarrollaron durante el mes de abril y mayo pasados.

Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro el pasado 30 de marzo, durante todo abril se sucedieron amenazas de atentados en instituciones educativas de toda la provincia. A raíz de este episodio, y para intentar atenuar y frenar las amenazas, a finales de abril el Ministerio de Seguridad informó que iba a identificar a quienes realizaran las amenazas para que los adultos responsables pagaran los gastos de los operativos de seguridad. Fueron notificadas 53 personas por distintos montos, aunque únicamente pagaron seis.

Las notificaciones datan de la última semana de abril (cuando se implementó la medida por primera vez) y todo mayo. El total de gastos en estos operativos estimado por Seguridad fue de $139.429.864. Diez notificaciones se reportaron en la Unidad Regional XVII correspondiente a San Lorenzo, siete en la URII de Rosario, seis en la URI de La Capital y seis en la URXI de Las Colonias. El resto se hicieron en los departamentos Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.

A pesar de la cantidad de notificaciones, sólo se abonaron seis sanciones por un total de $9.824.430. Este monto equivale al 7,2 % de lo calculado por el Ministerio en gastos de Seguridad para resguardar a las instituciones educativas en los casos de amenazas.

En la Regional II de Rosario únicamente se efectuó un pago el 26 de mayo de $2.838.352. El total de gastos según lo calculado por el Ministerio de Seguridad en la jurisdicción de esta unidad fue de $17.137.679. Además, hubo dos pagos concretados el 12 de mayo en San Lorenzo por $805.443 cada uno y un tercero por el mismo monto, realizado el 5 de mayo. En Santa Fe sólo se recibió un pago de $1.009.442 el 7 de mayo y en Iriondo se efectuó un pago de $3.560.307.

Desde el gobierno aclararon que en los casos en los que no se efectuaron los pagos, se inicia el proceso judicial a cargo del fiscal de Estado, Domingo Rondina. Este proceso puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales.

>> Leer más: Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas

El protocolo de cobro por las amenazas

Durante la semana en la que se anunció el envío de las sanciones económicas a los adultos responsables, los hechos mermaron en toda la provincia. Pasaron de reportarse 80 en el día, a 15 amenazas diarias. Y rápidamente fueron disminuyendo hasta llegar a cero.

La medida se implementó con dos objetivos: desalentar las amenazas, pero también recuperar lo invertido en los operativos de seguridad. El primero se cumplió, el segundo todavía no.

El procedimiento de cobro tenía un mecanismo de recupero y resarcimiento de gastos de manera inmediata. Para que el Estado pudiera reclamar el dinero debía existir una causa penal iniciada, con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y una notificación formal al Ministerio de Justicia y Seguridad. A partir de ese momento, se habilitaba el procedimiento administrativo.

El monto variaba de acuerdo a la ubicación del hecho, la magnitud del operativo, la participación de bomberos y la intervención de los agentes locales. Una vez identificado el responsable y calculado el costo, se notificaba de manera presencial a los adultos responsables de los alumnos, ya que en la mayoría de los casos eran menores de edad. En la misma notificación se indicaban además las cuentas bancarias oficiales.

>> Leer más: Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Impugnaciones al mecanismo

Si bien esta medida desalentó las amenazas porque se enviaban móviles policiales a las casas de los tutores de los alumnos, no se efectivizaron los pagos. Esto tiene que ver con los montos altos que pretendían que las familias pagaran, los mecanismos de investigación y cobro.

La primera semana de abril comenzaron a realizarse impugnaciones formales en la Justicia, ya que abogados representantes de las familias sostenían que los hechos no cuadraban con los delitos de amenazas. Entendían que la figura requiere condiciones específicas como la existencia de un daño concreto, una persona determinada y un contexto de coerción real.

Por otro lado, hubo quienes remarcaron que el Estado no podía cobrar esta especie de multa sin recurrir previamente a una investigación judicial y una orden de un juez.

Noticias relacionadas
El incendio en la casa de Asunción al 5400, donde vive un acumulador. No hubo heridos y los daños fueron importantes

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Patricia es rosarina y fundó Bucaré Hockey Club, un espacio social diverso en identidades, cuerpos y edades, según lo define la jugadora que en unas semanas participará de los Gay Games.

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

el tiempo en rosario: jueves con un poco mas de sol y algo menos de frio

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío

Polémica por el receso de invierno en las sesiones del Concejo.

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Ver comentarios

Las más leídas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

De Rosario a Miami: jugó en Newells, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Lo último

Terremotos en Venezuela: ofrecen ayuda a los argentinos que fueron afectados

Terremotos en Venezuela: ofrecen ayuda a los argentinos que fueron afectados

Beccacece: Si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho

Beccacece: "Si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar que quiero mucho"

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

En los casos donde las familias no abonaron, el gobierno provincial inició demandas judiciales para ejecutar la deuda, un proceso que puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Por Thamina Habichayn
¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?
Política

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo
La ciudad

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial
Policiales

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle
Policiales

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

De Rosario a Miami: jugó en Newells, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Ovación
México pasó con puntaje ideal y Sudáfrica clasificó a los 16avos por primera vez en su historia
Ovación

México pasó con puntaje ideal y Sudáfrica clasificó a los 16avos por primera vez en su historia

México pasó con puntaje ideal y Sudáfrica clasificó a los 16avos por primera vez en su historia

México pasó con puntaje ideal y Sudáfrica clasificó a los 16avos por primera vez en su historia

Goycochea con La Capital: Messi no perderá la claridad mental, ni en un picado con 60 años

Goycochea con La Capital: "Messi no perderá la claridad mental, ni en un picado con 60 años"

La gran noticia que Rosario esperaba: vuelve el Turismo Carretera al Juan Manuel Fangio

La gran noticia que Rosario esperaba: vuelve el Turismo Carretera al Juan Manuel Fangio

Policiales
Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial
Policiales

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

La Ciudad
Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo
Salud

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: Sólo hay monos afuera
Información General

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: "Sólo hay monos afuera"

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales
Política

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios
Política

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto
Política

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario
La Ciudad

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente
Política

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial
Economía

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial

Avanza el único oferente para la ART de empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Avanza el único oferente para la "ART" de empleados públicos de Santa Fe

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe
La Ciudad

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos
La Ciudad

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad
La ciudad

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

¿Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año?
Información General

¿Por qué el 24 de junio es considerado "el día más argentino del año"?

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones
La Región

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos
Ovación

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia
Ovación

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez
Economía

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez