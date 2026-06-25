Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial

Un muchacho de 18 años fue derivado anoche al Hospital Provincial tras ser apuñalado en un confuso hecho ocurrido en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. La secuencia del hecho no estaba clara y por el momento no hay personas detenidas.
Sucedió en Seguí y Alem. No está aún claro lo que ocurrió. El caso trascendió cuando la víctima, de 18 años, y ya herida, era llevada en auto por un vecino
Un muchacho de 18 años fue derivado anoche al Hospital Provincial tras ser apuñalado en un confuso hecho ocurrido en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. La secuencia del hecho no estaba clara y por el momento no hay personas detenidas.
Según fuentes policiales, el caso trascendió poco antes de las 20 del miércoles cuando efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaban por ese lugar y allí mismo encontraron a un hombre abordo de un auto Fiat que les hacía señas para que se detuvieran.
Cuando los policías se acercaron al auto, el conductor bajó del coche y les indicó que llevaba a una persona herida en el asiento del acompañante. Era un muchacho identificado como Pedro C., de 18 años, quien exhibió una herida cortante en el tórax.
Ante eso, los policías solicitaron la presencia de personal médico del Sies y el joven herido fue derivado al Hospital Provincial, donde quedó internado en observación. Las actuaciones por este caso fueron derivadas a la seccional 16ª.
En los casos donde las familias no abonaron, el gobierno provincial inició demandas judiciales para ejecutar la deuda, un proceso que puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales