Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Una empleada descubrió un arma durante la limpieza de una habitación de un establecimiento de zona oeste. La Policía la secuestró e investiga procedencia

Una situación poco habitual movilizó a la Policía de Rosario durante la madrugada de este miércoles . Una empleada de un motel ubicado sobre la colectora de Circunvalación encontró una pistola de aire comprimido abandonada en una de las habitaciones y dio aviso a las autoridades.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 5.30 en el Motel Ciervo Blanco, situado en Circunvalación al 600 bis, en la zona oeste de la ciudad.

Según indicaron fuentes policiales, una mucama descubrió el arma mientras realizaba tareas de limpieza en la habitación 19, luego de que los ocupantes se retiraran del establecimiento.

Tras advertir la presencia del arma, la trabajadora la trasladó hasta la recepción y notificó a los responsables del motel, quienes se comunicaron con la Policía.

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Minutos después, efectivos llegaron al lugar y constataron que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4,5 de marca Fox, color negro y con numeración visible.

Ante la situación, el elemento fue secuestrado preventivamente para realizar las actuaciones correspondientes.

Luego del procedimiento, el arma fue trasladada a la Comisaría 17ª, donde quedó a disposición de la investigación.

Por el momento, no trascendieron datos sobre las personas que ocuparon la habitación antes del hallazgo ni sobre los motivos por los cuales dejaron el arma en el lugar.

Tampoco se informó si el establecimiento cuenta con registros o cámaras que permitan identificar a quienes estuvieron alojados en la habitación 19.

Qué es una pistola de aire comprimido

Las pistolas de aire comprimido utilizan gas o aire a presión para impulsar proyectiles y, aunque no son consideradas armas de fuego, pueden provocar lesiones de gravedad dependiendo de la potencia del dispositivo y de la distancia de disparo.

Por ese motivo, el hallazgo motivó la intervención policial y el secuestro preventivo del arma hasta esclarecer su procedencia.