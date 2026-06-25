Esteban Bullrich renunció al PRO y apuntó contra Mauricio Macri por la defensa a Manuel Adorni

El exsenador sostuvo que esa fuerza se alejó de sus valores fundacionales y cuestionó la protección política al jefe de Gabinete investigado por la Justicia. La respuesta del partido amarillo

Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable al PRO . A través de una extensa carta publicada en redes sociales, el exsenador nacional explicó que tomó la decisión por diferencias éticas y políticas con la conducción de la fuerza y apuntó directamente contra la posición adoptada por el espacio en relación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich consideró que la defensa política brindada a Adorni durante la frustrada sesión de Diputados de esta semana marcó un punto de quiebre definitivo en su relación con el partido.

En una carta dirigida a Mauricio Macri y difundida en la red social X, el exministro de Educación afirmó que desde hace tiempo dejó de sentirse representado por algunas resoluciones de la conducción del PRO: "Me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen" .

"Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de 20 años", escribió.

Y agregó: "No se trata de diferencias tácticas ni de matices propios de cualquier fuerza política sino de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos".

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La crítica por la protección a Manuel Adorni

El exsenador ubicó el caso del jefe de Gabinete en el centro de sus cuestionamientos: "La protección brindada a Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia".

Bullrich señaló que no cuestiona a una persona en particular sino los criterios adoptados por una organización política.

"No porque crea que una persona defina el destino de un partido sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender", indicó.

La referencia apunta a la decisión del PRO de no facilitar el quorum en Diputados durante la sesión impulsada por la oposición para avanzar con iniciativas vinculadas a la situación del jefe de Gabinete.

Alejado de la actividad política cotidiana desde que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Bullrich aseguró que su enfermedad modificó su forma de entender la política y el liderazgo.

"No es fácil escribir estas líneas. Una parte importante de mi vida está unida a la historia del PRO", manifestó.

En ese sentido, resaltó que la experiencia personal atravesada en los últimos años reforzó su necesidad de actuar en línea con sus convicciones: "Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia".

Además, sostuvo: "El verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral; nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba".

Buenos Aires, 24 de junio de 2026



Al Ing. Mauricio Macri

Presidente del PRO



De mi mayor consideración:



Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.



No es fácil escribir estas… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026

El mensaje a Mauricio Macri

Pese a las críticas, Bullrich evitó romper personalmente con el expresidente y destacó el papel que tuvo Macri en la construcción del PRO.

"Conservo intacto el afecto por quienes, desde distintos lugares, siguen creyendo de buena fe en el PRO", afirmó. También expresó su reconocimiento hacia el exmandatario.

"Mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país", aseveró.

Al cierre de la carta, concluyó con su deseo de que el partido recupere los valores que, según su visión, inspiraron su creación.

"Deseo sinceramente que el PRO pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento", sentenció.

La renuncia de Bullrich representa una señal de peso dentro del PRO. El exsenador integró el núcleo fundador del partido, acompañó a Macri desde sus primeros años en la ciudad de Buenos Aires y ocupó cargos centrales durante el gobierno de Cambiemos, entre ellos el Ministerio de Educación.

La respuesta del PRO

En tanto, el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, difundió una carta pública en la que manifestó su pesar por el portazo de Bullrich, consideró “injusta su mirada” sobre las últimas decisiones de la fuerza amarilla y defendió la estrategia parlamentaria del espacio.

En ese sentido, De Andreis objetó la lectura de Bullrich: “Es injusta hacia quienes seguimos trabajando para sostener este proyecto”.

Buenos Aires, 25 de junio de 2026



Querido Esteban:



Leí con atención tu carta. Antes que nada, quiero decirte que respeto la decisión que tomaste y el camino personal que venís recorriendo. Nadie puede desconocer tu compromiso con el PRO, con la Argentina y con los valores que… https://t.co/Pu5L8O4LZl — Fernando de Andreis (@deAndreis) June 25, 2026

Además, el diputado nacional macrista desmintió categóricamente cualquier pacto de “conveniencia política” con la gestión libertaria, como había denunciado Bullrich en relación a la decisión de dejar sin quorum la sesión opositora del martes en la que se pretendía avanzar con los proyectos para la interpelación y moción de censura contra Adorni.

"Nuestra posición frente a ese nombramiento (de Adorni como jefe de Gabinete) fue clara desde el primer día. Fuimos los primeros en señalar públicamente que era un error", recordó De Andreis.