Rosario corre: se viene la 24ª Maratón Internacional de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

La carrera más importante de Rosario, homologada a nivel internacional, tendrá una nueva edición este domingo. Fue elevada a Campeonato Argentino y clasificará al Sudamericano

El mapa del circuito de los 42K de Rosario, que recorrerá varios puntos emblemáticos de la ciudad.

Los 42K de Rosario se transformarán este año en Campeonato Argentino de maratón y clasificarán al Sudamericano de Chile.

Los 42K de Rosario se transformarán este año en Campeonato Argentino de maratón y clasificarán al Sudamericano de Chile.

La XXIV Maratón Internacional de la Bandera ya es un símbolo del atletismo de la ciudad. Tal es su impacto que trascendió límites y también se convirtió en referencia del running a nivel nacional. Tiene identidad propia. Este domingo 28 de junio, a las 8, el Monumento a la Bandera será nuevamente el testigo de la largada y llegada de miles de atletas de todo el país, de toda América e incluso Europa, que serpentearán los puntos más icónicos de la ciudad.

Según el registro de los organizadores, ya se anotaron más de 2 mil corredores en los 42KM, lo que suma casi 5 mil, si se contempla la prueba integrativa de 10 kilómetros . Este año participarán atletas de todas las provincias y habrá representantes de Estados Unidos, Suecia, Rusia, Letonia, Francia, Italia, España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

La maratón de Rosario nació en 1999 fruto de una iniciativa de la Asociación Rosarina de Atletismo y tuvo su primera edición en 2002. Se realiza cada año en el mes de junio y en honor al Día de la Bandera. Entonces, el inicio y el final no podrían ser otros: El Monumento a la Bandera.

Los 42K de Rosario se transformarán este año en Campeonato Argentino de maratón y clasificarán al Sudamericano de Chile.

No es el único punto neurálgico visitado. El recorrido pasará por el Parque España, desviará por bulevar Oroño hacia el parque Independencia, bordeará el estadio Marcelo Bielsa para luego retomar por Pellegrini hacia el río, transitar el Parque Urquiza y nuevamente hacia el Monumento. Los primeros 21 kilómetros estarán completos.

La segunda mitad visitará la zona norte de la ciudad. Los atletas serán acompañados un largo tramo con la visión del río del lado derecho y seguirán hasta bulevar Avellaneda para tomar dirección a la rambla, previo paso por el Gigante de Arroyito y el Parque Alem. En avenida Puccio y con el majestuoso Paraná de escenografía natural, pegarán la vuelta por el mismo trayecto, con un desvío en el Parque Scalabrini Ortiz y ya, ahora sí, rumbo a la bandera de llegada en el Monumento.

Habrá otro gran atractivo, ya que estarán los últimos representantes nacionales en maratón masculina en Juegos Olímpicos, ambos en Tokio 2020. Uno es el chubutense Joaquín Arbe, actual récord argentino de maratón con una marca de 2h9m36s conseguida en Valencia en 2021. El otro es Eulalio “Coco” Muñoz, que finalizó 31° en Tokio, mejor marca histórica olímpica para un argentino.

Rosario también cuenta con un referente propio: Daniel Penta, dueño del récord rosarino de maratón con 2h23m8s, logrado en La Pampa en 2023. Y no faltará Edgar Moreno, quien registra asistencia perfecta en los 24 años de esta carrera.

“La carrera clasificará al Sudamericano”

Esta edición del maratón de Rosario tiene un premio deportivo muy importante: los ganadores de las categorías masculina y femenina representarán al país en el Sudamericano de Chile, que será en noviembre en Santiago. Así lo confirmó Carlos Tovar, presidente de la Asociación Rosarina de Atletismo, durante la presentación del evento, en el que estuvo Ovación.

“Esta carrera no solo mueve a los corredores, sino a toda la gente que lo viene a acompañar. Es una carrera certificada y para muchos atletas es importante porque ha sido designada por la Confederación Argentina de Atletismo como Campeonato Argentino de maratón. Los ganadores de ambos sexos representarán a nuestro país en el próximo sudamericano de la especialidad a realizarse en Chile”, contó el dirigente.

Los otros dos oradores fueron el director de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Adrián Ghiglione, y Juan Manuel Arpesella, director de Deporte Federado, quienes destacaron los 42K de Rosario como “una competencia que es mucho más que una carrera y representa la identidad de una ciudad”.

El mapa del circuito de los 42K de Rosario, que recorrerá varios puntos emblemáticos de la ciudad.

Actividades para vivir la previa de la carrera

RosarioRunning, principal comunidad de la actividad en la ciudad, organiza el City Tour por el circuito de la maratón. Será el sábado 27 a las 15.30, con salida desde el Mástil Mayor del Monumento. La inscripción es a través de su Instagram (@rosariorunning) y los cupos son limitados. Se recorrerá cada punto del trayecto, con unas dos horas de duración.

Mientras que este viernes y sábado también se hará la Expo Maratón en la Terminal Fluvial, donde se entregan los kits para los competidores, de 10 a 18.