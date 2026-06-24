Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El juez Álvaro Campos condenó este miércoles a Mario G. a la pena de 10 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, cometidos en perjuicio de dos menores de edad. Una de las niñas fue abusadaentre sus 8 y 9 años. En tanto la segunda entre los 7 y los 10 años. Los hechos se sucedieron en el domicilio particular del condenado y en el interior de un vehículo de su propiedad, ambos ubicados en la localidad de Ricardone. La localidad está situada a 30 kilómetros de Rosario y a 7 de San Lorenzo, la población es de unos 3.000 habitantes, con lo que el hecho y la posterior condena causaron conmoción