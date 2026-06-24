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Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El condenado es pariente de las niñas. La localidad de Ricardone está conmocionada tanto por los hechos como por la condena

24 de junio 2026 · 23:47hs
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Ricardone

Ricardone, los habitantes están conmocionados por el hecho de vioación.

El juez Álvaro Campos condenó este miércoles a Mario G. a la pena de 10 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, cometidos en perjuicio de dos menores de edad. Una de las niñas fue abusadaentre sus 8 y 9 años. En tanto la segunda entre los 7 y los 10 años. Los hechos se sucedieron en el domicilio particular del condenado y en el interior de un vehículo de su propiedad, ambos ubicados en la localidad de Ricardone. La localidad está situada a 30 kilómetros de Rosario y a 7 de San Lorenzo, la población es de unos 3.000 habitantes, con lo que el hecho y la posterior condena causaron conmoción

La fiscal Victoria Vigna logró probar el delito y según se desprendió de su investigación los ataques se prolongaron a lo largo del tiempo, ya que las niñas eran parientes cercanas del agresor sexual.

>>Leer más: Delitos contra la integridad sexual en Santa Fe: las cifras que muestran el peso de estas causas

Durante el debate Fiscalía remarcó la gravedad del delito ya que Mario G. se habría valido del entorno de confianza y la vulnerabilidad de las menores para cometer los episodios.

La calificación legal de “concurso real” implica que los delitos fueron cometidos de manera independiente y no como parte de un mismo hecho, lo que agravó la pena solicitada.

El juez Campos ordenó el traslado inmediato del condenado a una unidad penitenciaria, donde cumplirá la pena en forma efectiva. Los delitos contra la integridad sexual representan una de las principales causas de detención en el sistema penitenciario santafesino. Según datos oficiales el 17,2% de la población total de los detenidos en las cárceles provinciales de Santa Fe está alojada por delitos contra la integridad sexual (abusos sexuales y violaciones).Este índice indica la tercera calificación penal más común, solo por detrás de los robos y los homicidios dolosos.

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