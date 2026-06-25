La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

La central obrera anunció un plan de acción que concluirá con una huelga y una marcha nacional, pero no fijó fechas

Jorge Sola, cosecretario de la CGT, dijo que pretende reunir a los perjudicados por “el plan” del gobierno.

La cúpula de la CGT confirmó este jueves, tras una reunión de su consejo directivo, que planifica un paro general junto a las dos CTA —aún sin fecha estipulada— y que la medida estará precedida por protestas sectoriales, como asambleas, manifestaciones y acciones en los medios .

Además de la huelga, la central obrera pretende construir una gran marcha federal que reúna a toda la oposición al gobierno de Javier Milei .

La conducción cegetista hizo el anuncio luego de la reunión de su consejo directivo, en su histórica sede de la calle Azopardo, en la ciudad de Buenos Aires, marco en el cual determinó los pasos a seguir tras el avance de la reforma laboral .

El encargado de revelar los alcances del encuentro fue Jorge Sola , uno de los triunviros, acompañado por su par Octavio Argüello (Camioneros) y el miembro del consejo directivo Horacio Arreceygor (Satsaid).

En ese ámbito, el dirigente dijo que no hay una fecha concreta por una cuestión táctica y estratégica y que los pasos a seguir estarán determinados por mesas de acción integradas por miembros de todas las centrales.

Además, Sola dijo que la apuesta de la CGT pasa por construir un proyecto político “a favor de los trabajadores”. Y agregó: “Queremos que el día de mañana cada dirigente que se postule sepa que no puede ir contra los empleados”.

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Asimismo, el dirigente contó que pretende reunir a los perjudicados por “el plan” del gobierno libertario. “Discapacitados, jubilados, estudiantes... Queremos que todos se unan a este plan de acción”, expresó.

Dentro de la CGT crece la presión de distintos gremios para endurecer la posición frente a la administración de Milei. Dirigentes del transporte, la industria, la alimentación y la energía vienen exigiendo una reacción más firme frente a la convocatoria a rediscutir convenios y los cambios en materia laboral.

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL pic.twitter.com/A99plm0V1k — CGT (@cgtoficialra) June 25, 2026

Por eso quedó planteada la necesidad de coordinar una respuesta más amplia con otros espacios sindicales y sectores productivos.

Al respecto, la CGT buscará articular acciones con las dos CTA, organizaciones sociales, entidades vinculadas a las pequeñas y medianas empresas y otros actores afectados por la política económica.