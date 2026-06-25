Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

La detección se produjo a partir de un robo realizado en Los Molinos. Hay dos detenidos y secuestraron celulares y dinero en efectivo

En distintos procedimientos realizados en Rosario , Ibarlucea, Cañada de Gómez y Coronda, la policía detuvo a dos personas, en el marco de una investigación por robo calificado, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita por medio de una banda que realizó una serie de robos en la región. En uno de los domicilios allanados en Rosario, la intervención de la División Canes Detectores resultó clave para localizar dinero en efectivo y envoltorios con presunta cocaína ocultos en el interior de una vivienda .

Los detenidos por el momento fueron Maximiliano Jesús D. y Milton Uriel L. de 18 años. Además, Agustina Ayelén A. de 29 y Ruth Mailén A. de 28 fueron aprehendidas y trasladadas para el cumplimiento de medidas procesales vinculadas a la causa, recuperando posteriormente la libertad.

La investigación se inició a partir de un robo calificado cometido en la localidad de Los Molinos y permitió establecer vínculos con una serie de hechos de similares características ocurridos en distintas localidades de Rosario y la región. A través de tareas de análisis criminal, intervenciones telefónicas, estudios de impactos de antenas y pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados, los investigadores l ograron identificar a los presuntos integrantes de una asociación ilícita que tendría distintos niveles de organización y funciones específicas .

Algunos de sus miembros se encargaban de la ejecución de los hechos, mientras que otros cumplían tareas de logística, provisión de vehículos, obtención y cambio de patentes, suministro de armas y resguardo de los elementos sustraídos.

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Los allanamientos fueron realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Capturas, Brigada Automotores, Unidad de Captura de Alto Perfil y División Canes Detectores, con la colaboración de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. En tanto que las requisas estuvieron a cargo de distintas direcciones del Servicio Penitenciario provincial.

Por disposición de las Fiscalías de Casilda, Las Rosas y San Lorenzo, a cargo de los fiscales Juan Pablo Baños, Juan Pablo Oggero y Melisa Serena, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas investigativas tendientes a esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la eventual participación de otras personas vinculadas a la organización investigada.