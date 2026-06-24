Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

Tenía dos hijas y militaba por los derechos de las mujeres. Fue hallada muerta en un descampado y desde el principio su familia afirma que el asesino la conocía

El hallazgo del presunto autor del femicidio de Florencia Gómez , la mujer de 35 años que fue hallada sin vida en un descampado en las afueras de San Jorge el 12 de octubre de 2020, comienza a tener respuestas. Este miércoles, el fiscal a cargo de la investigación confirmó la identificación de un presunto coautor del crimen , que ya está preso en una cárcel santafesina por otro delito, un dato que vuelve a poner en primer plano un caso que permanece sin resolución definitiva.

Durante las primeras horas posteriores al hecho se conoció que Florencia tenía dos hijas y que era una activa militante por los derechos de las mujeres . Tanto su familia como sus compañeros de militancia trazaron un breve perfil de una persona a la que calificaron como "excelente" y "súper comprometida".

A casi seis años de su femicidio, las incógnitas sobre los autores materiales comienzan a despejarse, al menos, parcialmente. Desde un primer momento, uno de sus hermanos resaltó que su femicidio "no fue al azar" y que los autores del hecho conocían a Florencia. Algo que, a partir de ahora, podrá dilucidarse con mayor claridad .

Femicidio y primeras horas

La crónica de La Capital del mismo día marca que las primeras versiones indicaban que una persona salió a caminar por la zona rural de San Jorge, precisamente en la continuación de la avenida Nothebonn hacia el este, y halló en un descampado el cuerpo sin vida de una mujer mayor de edad, semidesnuda y con un golpe en la cabeza.

El lugar donde fue hallada Florencia, en las afueras de San Jorge.

Al lugar arribó personal de la comisaría 2ª de San Jorge, quienes vallaron el camino de acceso al sector y comenzaron a investigar el hecho bajo las órdenes del fiscal Carlos Zoppegni, tareas a las que luego se sumó el fiscal Omar De Pedro. Con el correr de las horas, la víctima fue identificada como María Florencia Gómez Pouillastrou, de 35 años.

La mujer era cosmetóloga y madre de dos niñas de 5 y 2 años. Las había dejado al cuidado de su expareja, el entonces concejal Lisandro Schiozzi, después del mediodía para salir a caminar con una amiga. Horas después del reconocimiento de Florencia, fue detenido un joven de 24 años detenido al que se investigó por su posible vinculación con el crimen, algo que finalmente fue descartado.

Una militante activa por los derechos de las mujeres

“Mi hermana era una excelente persona, una gran madre que dejó a dos niñas y a toda su familia destrozada. Florencia siempre estuvo involucrada en la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer, siempre muy activa, siempre al frente”, recordó con orgullo Diego, hermano de Florencia, al día siguiente de conocerse el femicidio de su hermana.

El hombre fue sostén emocional de toda la familia y, además, quedó como uno de los herederos de esa lucha a la que Florencia dedicó tantas horas de su vida.

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Florencia fue una de las fundadoras de la agrupación Las Chuecas, que lucha por los derechos de la mujer en San Jorge y la región. Era referente en la lucha por cuestiones de género a nivel provincial dentro del Partido Comunista, en el que militaba junto a Schiozzi.

“Era una persona súper comprometida con los temas de derechos humanos y problemática de género y violencia de género”, contó Manuela Abuela, compañera de militancia de Florencia, y recordó: “Fue ella quien propuso el nombre Las Chuecas, en alusión a las luchadoras que rompen los esquemas establecidos”.

En una carta de despedida, en plena pandemia, desde Las Chuecas expresaron: “Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar. No queríamos dejar de recordar que Flor fue una de las fundadoras de la agrupación, persona fundamental, que nos impulsó con su fuerza. Historia compartida, inicio, semilla. Hoy volvés a la tierra, para florecer”.

Una mujer involucrada

Por su parte, Diego resaltó que su familia siempre estuvo "involucrada para dar una mano" y que Florencia venía teniendo un crecimiento personal a partir de ciertas inquietudes que pudo canalizar en el espacio del Partido Comunista: "Se empezó a desarrollar en diferentes tareas. Coordinaba los talleres de costura, de lectura, de pintura en los barrios más humildes de San Jorge. Y en el último tiempo estaba estudiando la perspectiva de género, se había transformado en una mujer de lucha".

"A raíz del asesinato hemos descubierto a nuestra hermana con tantas cosas hermosas que generó, sus vínculos. Estaba trabajando también para ayudar a otras mujeres, independientemente de las ideologías o creencias, porque es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad. Flor luchaba por todos los colores, si no logramos convivir a pesar de las diferencias no hay crecimiento. Es lo que nos está pasando, estamos tan polarizados en todo que a veces es desesperanzador. Ahora nos queda la lucha de ella y de tantas mujeres. Esta cuestión genera muchísimo miedo, hay muchas mujeres con miedo", agregó.

Una de las marchas para pedir justicia por Florencia, en plena pandemia de coronavirus.

También la recordó su hermana Gabriela: “Florencia era muy activa, vivía al día, pero siempre mostraba predisposición, si tenía que cocinar, prestar la casa para una reunión o para contener, si tenía que involucrarse en un emprendimiento, lo hacía. Venimos de una familia que es así”.

Un femicidio que "no fue al azar"

Según los datos preliminares de la autopsia, Florencia fue golpeada hasta quedar inconsciente, arrastrada a una zona de cañaverales, abusada sexualmente y asesinada con una piedra en la nuca.

El paso del tiempo marcó la impunidad del femicida y la imposibilidad de la familia de Florencia de obtener justicia. Desde los primeros momentos su madre, María (por entonces, de 75 años), y sus hermanos Diego, Lisandro y Gabriela, lideraron marchas y actividades para mantener en agenda el reclamo por el esclarecimiento del caso.

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Diego era el hermano mayor de Florencia. En noviembre de 2020, contó en diálogo con Uno Santa Fe que desde la familia siempre entendieron que "hay un asesino, un monstruo, suelto. El hecho no fue al azar, es alguien que conocía a mi hermana".

"La estuvieron esperando y dejaron un mensaje. No solo violarla, sino que le destrozaron la cabeza con una piedra, con saña. Lo cuento porque es así, esa persona quiso dejar ese mensaje", aseveró.

La Justicia busca a otro sospechoso

El fiscal De Pedro, a cargo de la investigación, remarcó que el detenido es "coautor del delito" denunciado en la principal ciudad del departamento San Martín. De inmediato, explicó: "Creemos que hay alguien más, al menos otro autor material".

El avance, aunque significativo, no cierra el caso. Los investigadores sostienen que el crimen habría sido cometido por más de una persona y reconocen que aún resta identificar al otro posible partícipe. En ese sentido, la pesquisa sigue abierta y se mantienen las diligencias para profundizar la reconstrucción de lo ocurrido.

El fiscal Omar De Pedro sucedió en el proceso de investigación a su par Carlos Zoppegni.

Mientras se mantiene abierta la búsqueda para identificar al segundo delincuente, el MPA imputará al primer sospechoso entre este viernes y el próximo lunes. En esta instancia, las autoridades destacaron el compromiso de la familia de Florencia para impulsar el esclarecimiento con la ayuda del equipo legal que la representa como querellantes a través de Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. "Poder investigar tranquilos y con un permanente apoyo de ellos y de sus abogados ha sido muy importante en la causa", subrayó el funcionario judicial.

De Pedro reiteró que los vecinos de San Jorge aún tienen chances de colaborar con la causa: "Hemos sido siempre muy prudentes, absolutamente reservados. Estoy seguro de que así como llegó esto, va a seguir llegando información de la gente de la zona. Por eso queremos ser muy reservados y solicitar colaboración hoy más que nunca. Va a haber más gente que se va a sumar para dilucidarlo de a poco y no quedarnos con esto".

El próximo objetivo de los investigadores es determinar quién fue el cómplice del preso identificado en la ciudad de Santa Fe.

Recompensa por colaborar con la investigación

En agosto de 2020, el gobierno provincial ofreció una recompensa de un millón de pesos a cambio de información para esclarecer el crimen. En octubre pasado, la cifra se elevó a $16.000.000 para tratar de destrabar la pesquisa en el departamento San Martín. Después de casi seis años sin imputaciones, el MPA parece haber hallado una luz al final del túnel para resolver la investigación.

Cualquier persona que cuente con datos relevantes para la investigación, puede comunicarse telefónicamente a través del 911 o bien enviar un correo electrónico a [email protected]. Además es posible dirigirse presencialmente a las siguentes oficinas: