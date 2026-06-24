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El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío

La temperatura máxima llegaría a 15º y la mínima no bajaría de 4º

24 de junio 2026 · 23:28hs
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El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 24 de junio cielo algo nublado, una temperatura máxima de 15º y una mínima de 4º.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del oeste con un registro de 7º y cielo mayormente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 4º. Para la tarde se anticipa que siga algo nublado, con una máxima de 15º bajando a 10º en la noche.

El viernes tendría nubosidad variable, con un aumento de la máxima a 17º y la mínima continuaría en torno a 4º.

Para el sábado se anuncia una máxima manteniéndose en 17º, la mínima subiendo a 8º y cielo parcialmente nublado.

El domingo estaría nublado, con ráfagas de viento desde la tarde o noche, con 14º de máxima y 10º de mínima.

El lunes tendría temperaturas entre 14º y 3º, con cielo parcialmente nublado y desde la tarde nuevamente fuertes ráfagas.

El martes estaría algo nublado, otra vez con 14º de máxima y con la mínima levemente en descenso hasta llegar a los 3º.

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