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Javier Milei presentará en sociedad a Adrián Ravier, su nuevo vocero

El presidente participará de un evento junto al encargado de recomponer la comunicación del gobierno, en un contexto atravesado por el desgaste de Manuel Adorni

23 de junio 2026 · 14:31hs
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Ravier buscará mostrar la agenda positiva del oficialismo en medio del avance de la causa judicial que indaga el posible enriquecimiento ilícito de Adorni.

Foto: Archivo / La Capital.

Ravier buscará mostrar la agenda positiva del oficialismo en medio del avance de la causa judicial que indaga el posible enriquecimiento ilícito de Adorni.

Mientras busca dejar atrás la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei compartirá este martes su primera actividad pública junto al flamante vocero Adrián Ravier. Será en un acto organizado por la Fundación Faro, el think thank libertario, que contará además con la participación del economista estadounidense David Friedman, hijo del referente liberal Milton Friedman.

La actividad está prevista para este martes, a las 19.30, y sin acceso a la prensa. La organización dispuso transmisión vía Youtube y contará, además de los mencionados protagonistas, con el economista Alberto Benegas Lynch, el intelectual Agustín Laje y el profesor y economista Martín Krause.

“La convocatoria reunirá a figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo y se posiciona como un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del gobierno”, expresaron en la Fundación para dar cuenta de la relevancia de la jornada.

El rol de Adrián Ravier

La presencia de Ravier no será menor. Este lunes, el diputado nacional y economista asumió formalmente sus funciones bajo la misión de reposicionar la comunicación del gobierno, en un contexto atravesado por el desgaste del ministro coordinador.

Su desafío será mostrar la agenda positiva del oficialismo en medio del avance de la causa judicial que indaga el posible enriquecimiento ilícito de Adorni.

>> Leer más: El gobierno de Javier Milei reorganiza su estructura de comunicación: entra Adrián Ravier

El acto se realizará apenas un día antes de que Milei emprenda una nueva gira internacional. El mandatario partirá este miércoles rumbo a Madrid (España), donde permanecerá hasta el 27 de junio y mantendrá reuniones con empresarios, además de brindar una conferencia en la Universidad CEU San Pablo.

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