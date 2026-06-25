Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas en zona oeste

La Policía de Investigaciones llegó hasta los sospechosos por el robo siguiendo pistas aportadas por cámaras de videovigilancia

El automóvil que habrían utilizados los sospechosos por el robo con inhibidor de señales

Robo con inhibidor de alarma. Los elementos incautados a los sospechosos

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en las últimas horas en el marco de una investigación por un robo realizado mediante un i nhibidores de alarmas ocurrido la semana pasada en Eva Perón al 7800, en la zona oeste de Rosario.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en Saavedra al 4200, donde fueron aprehendidos Hernán A., de 52 años; Roberto N., de 32, y Kiara de 18.

En ese lugar, los agentes también secuestraron un auto Chevrolet Corsa, un equipo de comunicación tipo handy, un aparato inhibidor de señal, teléfonos celulares, un DVR y otros elementos de interés para la causa judicial.

Según fuentes policiales, el delito investigado sucedió el miércoles de la semana anterior. La víctima denunció que había dejado su vehículo estacionado en Eva Perón al 7800. Al regresar aproximadamente 15 minutos después, continuó su recorrido y posteriormente comenzó a recibir notificaciones de compras no autorizadas con sus tarjetas de débito y crédito, detectando movimientos que no había realizado.

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A partir de las tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y registros fílmicos, se logró la identificación de los presuntos autores del robo y se estableció que se movían en un Chevrolet Corsa.

El automóvil que habrían utilizados los sospechosos por el robo con inhibidor de señales Foto: PDI

En base a esa información recolectada fue que se realizó la medida judicial ayer en Saavedra al 4200 de la ciudad de Rosario con la participación en calidad de efectivos de apoyo de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata.

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Los voceros señalaron que la investigación se encuentra bajo la órbita del fiscal interviniente, quien ordenó el secuestro de la totalidad de los elementos y el traslado de los aprehendidos a sede policial para su continuidad procesal.