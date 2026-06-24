Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada

La Ciudad
Avanza el único oferente para la "ART" de empleados públicos de Santa Fe
Policiales
Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales
Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
La Ciudad
La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe
La Ciudad
Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos
La ciudad
Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad
Información General
¿Por qué el 24 de junio es considerado "el día más argentino del año"?
La Región
Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones
Ovación
Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos
Ovación
Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia
Economía
Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez
La ciudad
Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus
Policiales
Otros dos detenidos por 100 kilos de marihuana en una carnicería de Serodino
La Región
Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero
La Ciudad
En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
Policiales
Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo
Política
Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado
Politica
La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
Policiales
Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo