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Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada

El exdiputado nacional de La Libertad Avanza y flamante vocero presidencial confirmó que este viernes tendrá su presentación oficial

24 de junio 2026 · 20:49hs
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Adrián Ravier

Foto: Archivo / La Capital.

Adrián Ravier, flamante vocero de la administración de Javier Milei.

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, anunció que este viernes estará en la Casa Rosada para su presentación oficial en su cargo y que el martes próximo, a las 11, realizará su primera conferencia de prensa con preguntas de los periodistas acreditados.

El funcionario transmitió la información vía X. "La Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política", escribió.

"El viernes, a las 11, será mi presentación oficial en la Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas. El martes, a las 11, encabezaré mi primera conferencia de prensa como vocero presidencial y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige", precisó.

Y culminó su mensaje: "Recibo este desafío con humildad y plena conciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero".

>>Leer más: El gobierno de Javier Milei reorganiza su estructura de comunicación: entra Adrián Ravier

El dirigente libertario había asumido su banca en diciembre de 2025, en representación de La Pampa. Sin embargo, su paso por Diputados quedó interrumpido tras su designación como reemplazante de Manuel Adorni en la Vocería Presidencial.

La salida de Ravier de Diputados se concretó durante la sesión de este miércoles. Tras la aceptación de la renuncia, asumió en su lugar Martín Matzkin, quien ocupa la banca correspondiente a La Libertad Avanza por La Pampa.

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