El Papa irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Lo sugirió el obispo castrense argentino tras hablar con el Obispo de Roma, aunque aún no hay confirmación oficial del Vaticano

El Papa León XIV visitará Perú en noviembre próximo, y los rumores en el Vaticano hablan de una posibilidad concreta de que Robert Prevost realice una pequeña gira sudamericana que incluiría Uruguay y Argentina.

Aún sin confirmación oficial, La Nación contó que el obispo castrense Santiago Olivera dialogó brevemente con el Papa y que la única respuesta del Sumo Pontífice sobre una posible visita suya a la Argentina fue: "Veremos". No obstante, el obispo castrense afirmó: "Es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”.

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, confirmó días atrás que el Papa estará en su país durante la primera quincena de noviembre. Fue entonces que surgió la incertidumbre sobre la posibilidad de que León XIV extendiera su visita a otros países de la región.

Olivera indicó que, en el caso de que el Papa viajara a Argentina, los obispos aconsejaron que visite Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Pero hasta el momento todas son conjeturas.

La gira internacional más reciente del Obispo de Roma fue en España, entre el 6 y el 12 de junio, cuando realizó en total 21 actos oficiales en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.