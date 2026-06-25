Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Los dos primeros imputados por el homicidio de Ercilio Abel Centurión fueron detenidos a casi tres meses del episodio

Los autores del crimen se llevaron varios elementos de la casa ubicada en Francia al 4800.

La Justicia provincial ordenó este miércoles la prisión preventiva de dos hombres por el crimen de un jubilado que sufrió un robo en su casa de la zona sur de Rosario. La primera audiencia sobre el caso expuso que los autores del asesinato le pegaron a la víctima y la ataron con precintos para llevarse sus pertenencias.

La investigación comenzó a fines de marzo, cuando familiares de Ercilio Abel Centurión descubrieron que la puerta de su vivienda estaba abierta y había quedado tendido en el living sin signos vitales. Los sospechosos fueron detenidos hace poco más de una semana gracias al uso del sistema Lince para analizar fotos y videos . Continuarán tras las rejas por el plazo de ley, de acuerdo al pedido del fiscal Alejandro Ferlazzo .

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a un joven de 25 años como coautor de homicidio en ocasión de robo sobre avenida Francia al 4800 . De acuerdo a la primera hipótesis sobre el caso, Alan M. ingresó al domicilio junto a Diego P. (33), el segundo imputado con la misma calificación legal.

Los primeros testimonios recogidos por la policía indican que los ladrones estaban podando un árbol en la vereda de la casa de Centurión . Ambos entraron el jueves 26 de marzo y escaparon del inmueble con dos bolsos. La muerte del propietario se confirmó alrededor de las 18.30, a partir de un llamado al 911.

El reporte preliminar sobre el operativo en la zona sur indicaba que el hombre de 75 años había fallecido por asfixia mecánica. A la hora de imputar a los detenidos, el fiscal añadió que la víctima sufrió fracturas en las costillas como consecuencia de los golpes de los maleantes.

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Ferlazzo determinó que el jubilado quedó sujetado con precintos plásticos mientras los delincuentes revisaban su casa en busca de objetos de valor. Los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) sólo pudieron corroborar el deceso luego del aviso de la policía.

En cuanto a lo ocurrido después del robo, los investigadores señalaron que los autores del homicidio escaparon a pie hacia el norte y se alejaron por la calle Fragata Sarmiento. En esta instancia denunciaron que ambos se llevaron dinero de la vivienda, aunque no precisaron el monto.

Un sospechoso con un pozo en la pieza

El recorrido de los presuntos asesinos se estableció a partir de la revisión de grabaciones de cámaras de videovigilancia. Las autoridades analizaron imágenes de la vestimenta de los detenidos y esto permitió identificarlos para pedir los allanamientos.

A partir del trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI), el MPA solicitó operativos simultáneos que derivaron en la captura de Alan M. y Diego P. en distintos sectores de Rosario. Al primero lo atraparon en bulevar Avellaneda al 4900 y el procedimiento tuvo un resultado llamativo: el muchacho había cavado un pozo para esconderse en la habitación.

El asesinato sobre avenida Francia desconcertó a quienes viven en los alrededores. Centurión era conocido como un vecino de toda la vida en el área ubicada entre entre el Centro Municipal de Distrito Sudoeste Emilia Bertolé y la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II.

Uno de los sobrinos de la víctima recordó que su tío "siempre estaba en la puerta" y deslizó que pudo haber sido sorprendido por los ladrones en esas circunstancias. De acuerdo al relato de otros testigos, los delincuentes estuvieron unos 20 minutos revisando la casa. Más tarde, la Justicia constató el faltante del dinero y finalmente consiguió identificar a dos sospechosos para avanzar hacia el esclarecimiento del caso.