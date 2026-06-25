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Patricia, la rosarina que participará de los Gay Games, el evento deportivo que promueve la diversidad y la inclusión

Es psicóloga social y fundadora de Bucaré Hockey Club. Integrará el combinado de Irlanda en la competencia que se desarrollará en Valencia, del 27 de junio al 4 de julio

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

25 de junio 2026 · 06:10hs
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Patricia es rosarina y fundó Bucaré Hockey Club

Patricia es rosarina y fundó Bucaré Hockey Club, "un espacio social diverso en identidades, cuerpos y edades", según lo define la jugadora que en unas semanas participará de los Gay Games.
Patricia, la rosarina que participará de los Gay Games, el evento deportivo que promueve la diversidad y la inclusión

Patricia, la rosarina que participará de los Gay Games, el evento deportivo que promueve la diversidad y la inclusión

Patricia, la rosarina que participará de los Gay Games, el evento deportivo que promueve la diversidad y la inclusión

Casi 11 mil kilómetros separan a las ciudades de Rosario y de Dublín (Irlanda). Esa distancia recorrió la invitación que recibió Patricia Xiomara Emanuele hace dos semanas. La rosarina participará de los Gay Games que se desarrollarán en Valencia (España), con la camiseta color magenta de las Pink Ladies Hockey Club, un club social y deportivo de hockey sobre césped para mujeres LGBTIQ+ fundando hace quince años en la tierra de los Montes Wicklow.

Pero la distancia no es sólo física. En el camino hay también una gran historia de inclusión a través del deporte. Patricia no empezó a jugar al hockey a edad temprana ni pasó por ninguno de los clubes que hicieron historia en esta disciplina en la ciudad. Pero hace ocho años fundó Bucaré, un equipo inclusivo de rugby y hockey, con el objetivo de construir un espacio deportivo libre de discriminación donde el orgullo y el respeto sean protagonistas.

"Empecé a jugar hockey de grande, a los 38, pero desde entonces no paré más", explica Patricia desde el otro lado del teléfono un domingo por la tarde, mientras termina de teñirse el pelo y cerrar valijas. Este lunes temprano, partirá hacia Barcelona, donde participará de unos torneos amistosos, de cara a los Gay Games que se disputarán en Valencia , del 27 de junio al 4 de julio.

>>Leer más: Organizaciones de deporte LGBT+ recibirán ayuda del municipio

Para sus deportistas, Bucaré Hockey Club es su lugar en el mundo. Patricia lo define como "un espacio social diverso en identidades, cuerpos y edades". El grupo comenzó a gestarse después de participar de una clínica con el jugador Luis Gallardo, referente del rugby inclusivo en Rosario, que se desarrolló en 2018. Desde entonces, nunca dejaron de entrenar. Ni siquiera durante la pandemia.

Las prácticas se realizan todos los lunes, de 20.30 a 22, y los sábados de 18 a 20, en el óvalo central del Hipódromo del parque Independencia. Actualmente, entre 25 y 30 personas participan de los equipos de mujeres y varones, cis y trans, e identidades no binarias. "Hemos sacado jugadores que integran actualmente equipos de Central y de NOB, pero cuando se acercaron a nosotros era la primera vez que tocaban un palo de hockey", cuenta Patricia, una volante central, con la misma garra que la ex Leona Lucha Aymar, "salvando las distancias", aclara.

Y desde el parque Independencia, Patricia llegará al torneo internacional que este año tendrá como sede a Valencia.

Una historia de militancia LGBTIQ+

Patricia tiene pelo rojo y unos hermosos ojos castaños. Es la más chica de tres hermanas cuidadas amorosamente en un hogar de trabajadores de Villa Gobernador Gálvez. Llegó a vivir a Rosario de adolescente, donde inició su camino como activista trans-travesti. Es psicóloga social y fue directora del primer centro de día para el colectivo en Rosario que se abrió en 2017 en San Luis al 1900, creó el proyecto Paseo de la Memoria, en plaza Libertad, y está al frente de Bucaré.

Sin embargo, no participará de los Gay Games con la camiseta color verde que identifica al equipo, tampoco con la celeste y blanca de la selección nacional, sino con la de las Pink Ladies, el club irlandés que la invitó a participar de la competencia.

"Hace quince días me convocaron para jugar", agradece Patricia y destaca que a los deportistas trans les cuesta acceder a torneos internacionales. "Pasa con la mayoría de los deportistas amateurs y también con nosotros, no tenemos apoyo oficial y se hace difícil conseguir sponsors que permitan costear pasajes e inscripciones en torneos".

¿Qué son los Gay Games?

Si bien ya tiene pasajes, inscripción en los juegos y las valijas casi listas, Patricia todavía siente inquietud por el camino que va a emprender. "Que me elijan a mí, desde Rosario, para jugar con ellas en un evento de esta magnitud, es algo que todavía me sorprende y me llena de orgullo. Las mujeres travestis trans no tenemos registro de participación en juegos deportivos internacionales de esta magnitud. Y yo voy a Valencia a ocupar ese espacio", dice.

Los Gay Games son un evento deportivo que surgió hace 40 años en San Francisco (Estados Unidos). Su 23° edición se celebrará en Valencia y reunirá a referentes de 39 disciplinas deportivas en un calendario "repleto de retos, diversión y convivencia", según se promete en el sitio web de los juegos. Durante diez días, se celebrará el deporte y la cultura, "con un enfoque en las identidades LGTBIAQ+ y las personas aliadas", continúa.

A diferencia de los Juegos Olímpicos, los Gay Games no requieren clasificación ni nivel atlético mínimo. Para las personas travestis y trans, históricamente expulsadas del deporte organizado, participar en un evento de esta escala tiene una dimensión simbólica que va mucho más allá de la competencia: es la afirmación de que los cuerpos disidentes también tienen derecho al juego, al deporte y a la alegría.

Habrá deportes acuáticos, artes marciales, esgrima, atletismo, lucha, gimnasia artística, entre otros. Y, por supuesto, hockey. "Me llena de ansiedad ir a representar a la provincia, mostrar la diversidad que tiene la ciudad y, quizás, trabajar para que en algún futuro los juegos lleguen a Rosario. Es un desafío enorme estar a la altura de la circunstancias", señala

Con eje en la diversidad

Los Gay Games nacieron de una idea tan simple como revolucionaria: que cualquier persona pudiera competir en deporte sin importar su orientación sexual, identidad de género, edad, raza o nivel atlético. Su creador fue Tom Waddell, médico, atleta olímpico —compitió en decatlón en los Juegos Olímpicos de México 1968— y activista LGBTIQ+ estadounidense.

Waddell quiso llamarlos "Olimpíadas Gay", pero 19 días antes del evento, el Comité Olímpico de Estados Unidos lo demandó por el uso de la palabra. Así nacieron como Gay Games. La primera edición reunió a 1.350 deportistas de 17 países en 16 disciplinas. La llama de apertura fue llevada desde el lugar de los disturbios de Stonewall, en Nueva York, hasta el estadio Kezar de San Francisco.

Los Gay Games se celebran cada cuatro años. Desde aquellas 1.350 personas en San Francisco 1982, cada edición del evento amplió disciplinas, países participantes y visibilidad internacional. En Valencia se espera que más de 15.000 deportistas y 100.000 visitantes participen de los juegos.

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