El gobierno de Javier Milei reorganiza su estructura de comunicación: entra Adrián Ravier

El economista es el nuevo vocero presidencial. Reemplaza a Manuel Adorni, quien, en medio de una tormenta judicial, se concentrará en la Jefatura de Gabinete

El economista Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial y trabajará en la Casa Rosada junto a Javier Milei . El anuncio fue realizado este viernes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a través de su cuenta de X, luego de mantener una reunión con el primer mandatario en la Quinta de Olivos.

En medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni anunció que dejará la Vocería Presidencial, función que ejercía desde el inicio del gobierno de Milei .

El cambio implica una reorganización de la estructura de comunicación del gobierno libertario y el fin de una etapa en la que Adorni fue una de sus caras más visibles .

En ese sentido, Adorni confirmó que ya no continuará al frente de las habituales conferencias de prensa y que concentrará por ahora sus esfuerzos en la Jefatura de Gabinete , cargo que asumió recientemente.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó.

También el asesor presidencial Santiago Caputo saludó la designación con un mensaje en sus redes sociales: “Felicitaciones, Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”.

La llegada de Adrián Ravier

Con la llegada de Ravier, el gobierno apuesta a renovar el área de comunicación oficial en un contexto marcado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni.

Ravier, de 48 años, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desarrolló una extensa trayectoria académica como docente en distintas casas de altos estudios como Eseade, Uces, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina (UCA).

Actualmente dicta clases de Macroeconomía en la Ucema y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

Felicitaciones @AdrianRavier. Que las fuerzas del cielo te acompañen. https://t.co/f7kZZGc2w5 — Santi C. (@slcaputo) June 19, 2026

En el plano político, fue electo diputado nacional en 2025 tras encabezar una alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en La Pampa, donde además preside el partido violeta.

El economista mantiene una estrecha relación con Milei, con quien compartió actividades académicas y editoriales, entre ellas la presentación del libro “La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek”.

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La designación marca una nueva etapa en la estrategia comunicacional del gobierno, con la incorporación de una figura cercana al presidente y de perfil técnico para ocupar uno de los cargos de mayor exposición pública de la administración nacional.

Ravier también fue director académico de la Fundación Faro, el think tank vinculado a La Libertad Avanza y comandado por Agustín Laje, que en su momento fue exhortado a informar el origen de donaciones por 5.000 millones de pesos.

Aval al gobierno

En los últimos meses ganó visibilidad nacional al salir a respaldar públicamente al gobierno en distintos medios de comunicación.

Su presencia mediática creció al defender la gestión económica de Milei y convertirse en una de las voces más activas del oficialismo frente a cuestionamientos de la oposición.

Esa exposición llevó, incluso, a que distintos sectores del espacio libertario comenzaran a mencionarlo como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del armado nacional.

La llegada de Ravier a la Vocería Presidencial refuerza la apuesta de Milei por dirigentes de su máxima confianza y con una fuerte formación económica.