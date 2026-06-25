Romina Diez: "Santa Fe tiene que adherir al Súper Rigi"

La diputada nacional por La Libertad Avanza dijo que "es un paso más para construir la Argentina que queremos"

La diputada nacional por Santa Fe Romina Diez celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del Súper Rigi , una herramienta para atraer inversiones, crear empleo y seguir creciendo.

"Con decisión y de la mano del presidente Javier Milei los argentinos salimos adelante. El Súper Rigi es un régimen especial destinado a promover inversiones de gran magnitud en sectores estratégicos de la economía argentina , con el objetivo de acelerar el desarrollo productivo, tecnológico y exportador del país", aseguró la presidenta de La Libertad Avanza de Santa Fe.

La iniciativa estará orientada exclusivamente a proyectos vinculados a nuevas actividades económicas y requerirá una inversión mínima de 1.000 millones de dólares por proyecto. Asimismo, las empresas adheridas deberán ejecutar al menos el 20 % de la inversión comprometida durante los dos primeros años desde su incorporación al régimen .

Entre las actividades alcanzadas se encuentran la cadena de valor del litio, la fabricación de baterías , el hidrógeno verde o de bajas emisiones, el Gas Natural Licuado (GNL), los reactores nucleares modulares (SMR), la producción de paneles solares y turbinas eólicas, los vehículos 100% eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos, la industria aeroespacial, la cadena de valor del uranio, l a industrialización de productos pesqueros y la producción de fertilizantes de potasio y fósforo , entre otras.

En materia tributaria, el régimen contempla una alícuota reducida del impuesto a las ganancias del 15 %, significativamente menor a la prevista en el Rigi vigente.

Además, establece un esquema de amortización acelerada que permitirá computar el 60 % de la inversión durante el primer año y el 20 % en cada uno de los dos años siguientes.

El Súper Rigi también prevé la exención total de derechos de exportación desde el inicio de las operaciones y la eliminación de aranceles para las importaciones necesarias para la puesta en marcha de los proyectos, fortaleciendo así la competitividad internacional de las inversiones radicadas en el país.

Para su implementación, las provincias y municipios deberán adherir al régimen, comprometiéndose a aplicar una alícuota de ingresos brutos de hasta el 0,5 % y a establecer tasas municipales desvinculadas del volumen de ventas de las empresas.

La propuesta busca posicionar a la Argentina como un destino atractivo para proyectos de gran escala vinculados a la transición energética, la innovación tecnológica y la industrialización de recursos estratégicos, generando nuevas oportunidades de desarrollo, empleo e incremento de las exportaciones.