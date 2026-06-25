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La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Argentina jugará este sábado ante Jordania en un Estado de Texas en el que hay un paseo imperdible por el mundo de cowboy

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

25 de junio 2026 · 19:06hs
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Los carruajes son una postal inequívoca que se está en el Estado de Texas. La otra cara del Mundial.

Los carruajes son una postal inequívoca que se está en el Estado de Texas. La otra cara del Mundial.

El Mundial son los partidos, los goles inolvidables de Lionel Messi ante Argelia y Austria y los miles de argentinos que copan las ciudades de Estados Unidos (también las de México y Canadá), pero hay muchísimo más que esto. Aquí, en la impactante Dallas, donde la selección jugará el sábado, a las 23, ante Jordania, cerrando el Grupo J, hay un tesoro imperdible que conduce al pasado y transporta al visitante al mundo de cowboys, rodeos y pistoleros.

El sitio está cerca del centro de Dallas, pero al llegar a Stockyards cambia radicalmente el paisaje modernísimo de esta ciudad del Estado de Texas cercana a México. Se pasa de los autos de lujo y las autopistas de seis carriles a un escenario totalmente campestre. Donde las personas usan sombrero, circulan carruajes, un tranvía trepa la calle y hay juegos de toro salvaje, donde casi nadie logra soportar los movimientos del animal mecánico y cae sobre mullidas colchonetas, ante las filmaciones de los turistas que ya a esta altura se consideran ser parte de este mundo de los cowboys.

Las calles de empedrado sirven de vereda peatonal para la multitud que va y viene con buena onda y mira todo sin descuidar detalle. Porque se trata de un verdadero viaje al pasado del paisaje vaquero de Texas. Hay corrales con animales y se ofrecen cabalgatas también. Completan la postal los pistoleros de bigotes largos, sombrero de cuero curtido y cartucheras con armas de fantasía, que desenfundan para la foto ante los pedidos de los paseantes.

>>Leer más: Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Botas, sombrero de cuero y pistola en mano. Un vaquero que le pone color a eso que rodea al Mundial.

Botas, sombrero de cuero y pistola en mano. Un vaquero que le pone color a eso que rodea al Mundial.

Los bares de Texas, allá en el tiempo

Los bares también invitan a retroceder en el tiempo. Con las típicas puertas de doble hoja de madera y decorados para la ocasión. Son las tradicionales cantinas estadounidenses, que a pura música country sirven platos campestres y el pollo frito es el menú más elegido por los argentinos, siempre regado por la salsa barbacoa, que en este rincón del mundo acompaña a casi a todo lo que se come. En la barra, las cabezas de animales completan la fotografía vaquera.

En este set de filmación estilo Hollywood ya nadie recuerda que a 20 minutos está el centro de Dallas y casi a la misma distancia el estadio donde el sábado Argentina jugará con Jordania para cerrar la fase de grupos, antes de afrontar el cotejo de los 16avos de final, el próximo viernes 3 de julio en la siempre atractiva Miami, aún sin rival confirmado.

Argentinos y rosarinos

Hinchas rosarinos paseando por el Estado de Texas, viviendo una experiencia paralela al fútbol.

Hinchas rosarinos paseando por el Estado de Texas, viviendo una experiencia paralela al fútbol.

Por estos días la campiña está alterada, porque además de los vaqueros transitan sus calles miles de fanáticos del fútbol, todos con la camiseta de sus respectivos países y cantando las canciones de cancha. Y como siempre pasa, están los argentinos y en especial los rosarinos, como ese grupo de tenis criollo de amigos que viajó desde el club Bancario. “Es un sueño estar acá y más entre amigos. Somos de Central y Newell’s y la pasamos bárbaro hasta que llega el día del clásico”, le contaron a La Capital con una sonrisa, ya tranquilos porque tienen aseguradas las entradas para el cotejo ante Jordania.

Un caballo relincha, pasa un tranvía, un pistolero desenfunda el revólver y una mujer camina con botas de cuero que le llegan a la rodilla. Un paseo imperdible. Pero es hora de volver al futuro, a seguir con los partidos del Mundial y el centro de Dallas, donde el sábado jugará Argentina, está a un paso. Increíble, pero real.

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