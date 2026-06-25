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Cayó Eduardo Muñoz, jefe de la banda apuntada por el crimen del policía federal en Villa Banana

Lo capturó la Policía Federal en una casa del barrio Tablada. Más temprano había sido detenido su hijo de 17 años, también investigado por el crimen del agente

25 de junio 2026 · 15:05hs
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Cayó Eduardo Muñoz

Cayó Eduardo Muñoz, jefe de la banda apuntada por el crimen del policía federal en Villa Banana.

Tras casi dos semanas prófugo cayó este jueves el presunto líder del clan Muñoz, la banda dedicada al narcomenudeo que fue desarticulada tras el asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi. Eduardo Muñoz, de 37 años, fue aprehendido por agentes federales. Su hijo menor de edad había sido detenido horas antes.

El procedimiento se llevó a cabo por pedido de los fiscales federales que investigan el asesinato del policía ocurrido el 11 de junio en Villa Banana. Muñoz fue capturado en una casa de Centeno al 500, barrio Tablada, donde permanecía prófugo desde el pedido de captura solicitado al día siguiente del homicidio.

>> Leer más: Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Con las dos detenciones de este jueves ya son cuatro los miembros de la familia Muñoz aprehendidos en el marco de la investigación que no solo abarca el crimen del policía sino también una red de narcomenudeo que opera en Villa Banana. En ese sentido ya fueron imputados Luis Muñoz y Jorge Muñoz, ambos sindicados como autores materiales del crimen.

Eduardo Muñoz, en tanto, era sindicado como líder de una organización dedicada a la venta de drogas que se reestructuró tras la caída en prisión de sus antiguos referentes. Se trata del clan Saravia, cuyo mandamás Dalmacio "Sapo" Saravia y su hijo Leonardo "Leo Rey" Saravia, ya fueron condenados por narcotráfico.

El crimen del policía

Ya con dos audiencias desarrolladas, los fiscales expusieron la acusación en base a declaraciones reservadas y de uno de los dos policías que sobrevivió al enfrentamiento. En ese sentido mantienen la hipótesis inicial: los agentes, afectados al Plan Bandera, realizaban tareas de civil cuando fueron identificados por miembros de una banda dedicada al narcomenudeo. Todo eso ocurrió en once minutos, desde las 23.37 que las cámaras de vigilancia captan a Manfredi bajar de un móvil policial, hasta las 23.48, cuando se ve a los otros dos efectivos escapar a las corridas del pasillo ubicado en la zona de Gutenberg y 27 de Febrero.

El agente que declaró sostuvo que distintas personas, entre ellas un hombre al que conocían y tenían identificado como "Borrachín", comenzaron a preguntarles qué hacían allí. En cuestión de minutos, en circunstancias todavía poco claras, comenzaron a ser expulsados. "Cobanis, váyanse", dijo el policía que insistieron estas personas que comenzaron a seguirlos. Cuando los agentes caminaban rumbo a una salida del barrio, una persona comenzó a dispararles.

>> Leer más: Derriban tres búnkeres en Villa Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

De acuerdo a la hipótesis fiscal fueron más de una, por lo cual hay al momento dos hermanos Muñoz imputados. Luis Muñoz también resultó herido y lo llevaron al hospital, donde quedó bajo custodia y luego fue imputado. Días después su hermano Jorge fue reconocido por uno de los agentes a partir de una foto que le mostro una colega suya y desde entonces se convirtió en otro sospechoso. Durante la audiencia Jorge Muñoz pidió hablar y aseguró que al momento del ataque a los policías no estaba en la escena del hecho sino en lo de su madre.

El clan Muñoz bajo la lupa

Los Muñoz ya detenidos son apuntados como parte del clan familiar que quedó bajo la lupa judicial luego del asesinato del policía Manfredi. En ese marco Eduardo Muñoz, detenido este jueves, fue sindicado como líder de la organización.

>> Leer más: Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Eduardo Muñoz, de acuerdo a lo expuesto por fiscales federales en las audiencias por el homicidio de Manfredi, quedó a la cabeza de la banda tras la caída en desgracia de Dalmacio "Sapo" Saravia y su hijo Leandro "Leo Rey" Saravia. La organización opera principalmente en Villa Banana y varios de sus miembros son familiares.

El clan Saravia es conocido tanto por vecinos como por investigadores, y el Sapo ya cumple condenas por narcotráfico. En una de esas causas, que data de 2023, Eduardo Muñoz estuvo entre los condenados. En otra más reciente, de enero pasado, el Sapo fue condenado junto a su pareja Marianela Muñoz, hermana de los sospechosos.

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