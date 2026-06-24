El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros

La cotización mayorista está en el nivel más alto desde principios de noviembre. Cayeron las acciones y los bonos. Rebotó el riesgo país

El dólar oficial subió por séptima jornada al hilo en el segmento mayorista. El tipo de cambio subió $ 7,5 a $ 1.479 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025. En el segmento de contado se operaron u$s 648 millones.

De esta manera, el dólar mayorista se consolidó a los niveles previos a enero y reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

Los contratos de dólar futuro marcaron subas generalizadas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026. Ese mercado, que volvió a ganar protagonismo, “pricea” que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $ 1.483,5 a fines de junio y que lo hará a $ 1.653 para el cierre del año. En total, se operaron unos u$s 1.385 millones en la jornada.

Los bonos dólar linked también dejaron en evidencia la mayor demanda de cobertura. El volumen en estos instrumentos subió de u$s 63,1 millones a u$s 133,8 millones. Mientras tanto, el gobierno busca sumar más dólares para el pago de deuda y completar la colocación del bono. El Ministerio de Economía dio a conocer el menú con el que enfrentará la segunda y última licitación de junio, en donde buscará seguir sumando dólares para afrontar los vencimientos de julio y completar el cupo del bono AO28. El próximo 9 de julio, Economía deberá desprenderse de u$s 4.300 millones, por lo que la colocación del AO28 será clave para conocer las alternativas de las que puede hacer uso el Palacio de Hacienda. Del bono con vencimiento en 2028 ya tiene US$ 1.632 millones captados, por lo que todavía restan US$ 368 millones hasta completar el cupo.

Licitación de deuda

La Secretaría de Finanzas comunicó que en la primera vuelta permitirá un monto máximo de hasta u$s 266 millones, por lo que en la segunda vuelta solamente podrá recibir hasta u$s 102 millones para completar los u$s 2.000 millones finales. Actualmente, el Tesoro Nacional posee u$s 3.649 millones en su cuenta del Banco Central (BCRA), lo que representa alrededor del 83% del monto total que deberá pagar. El decreto sobre la toma de deuda por hasta u$s 5.000 millones también le habilita una nueva vía al gobierno para conseguir los fondos necesarios.

Riesgo país

En tanto, los activos argentinos operan en rojo después de que el MSCI mantuviera a la Argentina como “mercado standalone” y la entidad no iniciara una consulta para reclasificar al país como “mercado frontera” ni “mercado emergente”.

El S&P Merval se hundió 4,2% a 3.109.442,62 puntos básicos, mientras que medido en dólares perforó los 2.000 puntos, al caer 5,9%. Los ADRs sufrieron bajas de hasta 4,4% y el riesgo país anotó la mayor suba diaria en un mes y medio. Trepó 1,4%, a 438 puntos básicos, por las bajas en los bonos soberanos.

El reporte de MSCI destacó dos factores que contribuyeron a que la evaluación permaneciera sin cambios. Mencionó “episodios de intervención gubernamental que desafiaron la estabilidad de una economía de libre mercado” y restricciones a la “repatriación” de ganancias acumuladas previamente.