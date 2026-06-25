La Capital | La Región | Juicio

Juicio por fumigaciones en Pergamino: condenaron a dos funcionarios y absolvieron a productores

El Tribunal Federal de Rosario reconoció los daños a la salud por agroquímicos pero no encontró pruebas suficientes para condenar a la mayoría de los imputados

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

25 de junio 2026 · 19:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Tribunal Federal N° 2 de Rosario dio a conocer el veredicto tras meses de audiencias y testimonios.

El Tribunal Federal N° 2 de Rosario dio a conocer el veredicto tras meses de audiencias y testimonios.
Sabrina Ortiz y otros vecinos anticiparon que continuarán con el reclamo tras el fallo que exculpó a los productores del periurbano de Pergamino.

Sabrina Ortiz y otros vecinos anticiparon que continuarán con el reclamo tras el fallo que exculpó a los productores del periurbano de Pergamino.

El Tribunal Federal Nº 2 de Rosario, integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Helena Beatriz Hilario, condenó este jueves por unanimidad a dos funcionarios municipales de Pergamino y absolvió al resto de los imputados en el juicio por fumigaciones con agroquímicos en zonas periurbanas.

La sentencia alcanzó a Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, quienes se desempeñaban como responsables de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, área encargada de controlar y fiscalizar las aplicaciones de agroquímicos en el partido. Ambos fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En cambio, fueron absueltos productores rurales, aplicadores y técnicos —entre ellos Fernando Cortese, Mario Reinero Roses, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Gratone y los hermanos Sabatini—, al considerar el tribunal que no se acreditó su responsabilidad penal en los términos exigidos por la ley.

Fundamentos

En su fundamentación oral, el tribunal estableció un doble plano que atravesó todo el fallo: por un lado, dio por probado el daño ambiental y sanitario; por otro, consideró insuficiente la prueba penal para imputar responsabilidades individuales.

“No tenemos dudas de que la exposición a agroquímicos le provocó daños en la salud” de vecinos de Pergamino, señalaron los jueces, al tiempo que remarcaron que existe respaldo científico para vincular esas prácticas con enfermedades en zonas cercanas a fumigaciones.

Sin embargo, sostuvieron que la acusación no logró demostrar “más allá de toda duda razonable” que los imputados hayan fumigado en forma ilegal o con intención de contaminar, ni establecer con precisión el nexo causal entre conductas concretas y el resultado contaminante.

“El tribunal no está para resolver debates políticos o ambientales, sino para determinar si hubo un delito penal”, advirtió Lanzón al delimitar el alcance de la decisión, en un tramo clave de la lectura.

Fumigaciones sin control

Respecto de los funcionarios condenados, el fallo fue contundente al describir un esquema de controles deficiente. Los jueces consideraron acreditado que desde la Dirección de Ambiente Rural se desplegó una actividad “disuasiva” frente a los reclamos vecinales, con ausencia de controles eficaces y una gestión que terminó siendo “aparente” en la fiscalización de las fumigaciones.

Para el tribunal, esas omisiones no fueron meras negligencias, sino un incumplimiento sostenido de sus funciones en un área clave para la prevención del daño ambiental y sanitario.

En ese marco, la sentencia dispuso además remitir copias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que se investigue la eventual responsabilidad del intendente de Pergamino (Javier Martínez) y otros funcionarios políticos durante el período analizado.

Medidas de resguardo

El fallo también resolvió mantener las medidas cautelares vigentes sobre restricciones a las fumigaciones hasta que la sentencia quede firme, aunque aclaró que su eventual ampliación deberá resolverse en otro ámbito.

La causa investigó aplicaciones de agroquímicos entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde vecinos denunciaron afectaciones a la salud por la proximidad con campos fumigados.

Tras conocerse el veredicto, la querella cuestionó con dureza la decisión y anticipó que recurrirá a instancias superiores.

“El veredicto no contempla absolutamente ninguna arista de las que se desarrollaron durante el juicio”, afirmó el abogado Carlos González Quintana. Y agregó: “Tiene que haber existido una falta de comprensión de todo lo que se reunió, un análisis bastante vago de lo que se discutió”.

El letrado sostuvo que apelarán el fallo y manifestó su expectativa de que “en una segunda instancia se tenga en cuenta todo lo que se probó y se alcance la justicia que venimos sosteniendo desde hace años”.

También se pronunció Sabrina Ortiz, una de las denunciantes centrales del caso, cuyo testimonio fue clave durante el proceso. En la puerta de los tribunales, tras la lectura del veredicto, planteó la continuidad del reclamo. “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigar y hasta que paguen todo lo que hicieron”, afirmó.

>> Leer más: La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Cuerpos envenenados

“Sabemos que la verdad está en la ciencia. Hay pruebas contundentes y nuestros cuerpos tienen veneno. Vamos a seguir luchando hasta que haya condena”, remarcó.

La lectura del fallo dejó un escenario complejo: un reconocimiento judicial explícito del daño producido por los agroquímicos y su impacto en la salud, pero sin traducción en condenas penales para quienes llevaron adelante las fumigaciones.

Desde el tribunal insistieron en que el derecho penal “es la última herramienta” y que no puede suplir definiciones que corresponden a políticas públicas o regulaciones estatales.

El juicio, considerado uno de los más relevantes en materia ambiental en el país, quedará ahora abierto a revisión en instancias superiores. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 10 de agosto.

Noticias relacionadas
Desde la organización destacaron que la feria busca fortalecer el vínculo entre la industria, la educación y la comunidad, promoviendo además el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones

Pusieron fecha para la segunda edición de la Feria Industrial "Roldán Produce"

Desde la Municipalidad de Arroyo Seco destacaron que la seguridad vial constituye una política pública vital y permanente que requiere del compromiso conjunto del Estado, las instituciones y la ciudadanía toda.

Arroyo Seco fortaleció la seguridad vial a través de una jornada de formación y concientización

Florencia Gómez tenía 35 años cuando fue víctima de femicidio en San Jorge, en octubre del 2020.

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Lo último

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Histórico triunfo de la Ecuador de Beccacece sobre Alemania: se clasificó a la siguiente fase

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

El Tribunal Federal de Rosario reconoció los daños a la salud por agroquímicos pero no encontró pruebas suficientes para condenar a la mayoría de los imputados
Juicio por fumigaciones: condenan a dos funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal
La Ciudad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Ovación
La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Rosario corre: se viene la 24ª Maratón de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

Rosario corre: se viene la 24ª Maratón de la Bandera, con atletas olímpicos y un gran premio

Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Policiales
Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

La Ciudad
Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Financiamiento universitario: la Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar la ley

Financiamiento universitario: la Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar la ley

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo
La ciudad

Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial
Policiales

Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle
Policiales

Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
La Ciudad

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo
Salud

Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar
La Región

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 
Policiales

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Policiales

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina
Información General

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas
Policiales

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros
Economía

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa
Política

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos
Ovación

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos