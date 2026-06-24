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Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos por un trámite

Un cruzó la cordillera de los Andes, soportó temperaturas bajo cero y pedaleó durante 45 días. Qué le pasó cuando debía festejar

24 de junio 2026 · 08:59hs
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Mundial 2026. Partió rumbo a Estados Unidos pese a saber que le habían rechazado la visa

Mundial 2026. Partió rumbo a Estados Unidos pese a saber que le habían rechazado la visa

Mientras millones de hinchas siguieron a la selección argentina desde sus casas, Matías Villarruel decidió hacerlo de una manera mucho más extrema: recorrer miles de kilómetros en bicicleta para llegar al Mundial 2026. Sin embargo, cuando el desafío ya estaba en marcha, una negativa consular cambió el final de la historia.

El joven cordobés emprendió junto a tres amigos una travesía de 6.000 kilómetros por América con el objetivo de llegar al país norteamericano y acompañar al equipo argentino. Pero dos días antes de partir recibió una noticia inesperada: su visa había sido rechazada.

"El 28 de abril me dijeron que no me iban a dar la visa. Aun así, el 30 decidí seguir igual junto al grupo y cruzar toda América para llegar", contó este miércoles en el programa Una Tarde+.

Lejos de abandonar el proyecto, Villarruel optó por continuar el viaje. La experiencia, explicó, iba mucho más allá del fútbol. "La verdad que cruzar toda América en bicicleta, incluyendo la cordillera de los Andes a 5.000 metros sobre el nivel del mar, era algo que no me quería perder", relató.

Dormir a 15 grados bajo cero

La travesía tuvo momentos de extrema exigencia física. Uno de los más duros fue el cruce de la cordillera. "Estábamos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, con viento en contra. Si hay algo que aprendí es que el viento siempre está en contra", bromeó.

Las condiciones climáticas fueron implacables. Durante varios días durmieron en carpas con temperaturas cercanas a los 15 grados bajo cero. "Nos despertábamos y adentro de la carpa estaba todo lleno de escarcha por nuestra propia respiración. El agua amanecía congelada", recordó.

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Para cumplir con los tiempos previstos, el grupo debía recorrer cerca de 160 kilómetros diarios. Eso implicaba jornadas de entre 12 y 16 horas de pedaleo, con pausas breves para descansar o alimentarse.

Cuatro amigos, bicicletas y un documental

El equipaje también fue parte del desafío. A diferencia de una aventura anterior que realizaron rumbo a Qatar 2022, esta vez viajaron mucho más livianos.

Cada ciclista llevaba apenas ropa de recambio, elementos básicos para el viaje, abrigo, una carpa y equipamiento audiovisual.

>>Leer más: Crónica de una pasión Mundial: el periplo y la fe de los hinchas para ver a la Scaloneta

Es que el proyecto también incluyó la realización de un documental sobre la experiencia. "Llevamos dron, cámara 360, cámara de fotos y todo lo necesario para registrar el viaje", explicó.

Mientras Villarruel quedó fuera del tramo final por la falta de visa, sus compañeros lograron llegar a Estados Unidos, ingresar a los partidos y hasta encontrarse con integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Lejos de sentir frustración, celebró el logro de sus amigos. "Una alegría inmensa. Sabíamos que si llegaban se iban a dar esas cosas. El sueño era verlo a Scaloni", afirmó.

"Nunca den nada por perdido"

A pesar del desenlace inesperado, Villarruel asegura que la experiencia valió la pena. Por eso, aprovechó la nota con UT+ para dejar un mensaje para quienes tienen proyectos que parecen imposibles.

"Que se animen. Nunca den nada por perdido. Creo que lo más difícil siempre es empezar. Una vez que arrancás, vas derribando mitos", sostuvo.

Y agregó: "Mucha gente piensa que es peligroso viajar así o que la gente es mala. Pero cuando avanzás te das cuenta de que en todos los países hay personas maravillosas y que vale la pena ir detrás de un sueño".

>>Leer más: Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

La historia completa de la travesía puede seguirse en las redes sociales del grupo, donde comparten imágenes del recorrido y adelantos del documental que registró una aventura tan extrema como inesperada.

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