La Capital | La Ciudad | Rosario

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Se presentó el evento deportivo en el Hipódromo Independencia. Será el próximo domingo 28 de junio con más de 2.000 atletas en 42K y 4.000 en total

24 de junio 2026 · 16:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
Aminé Mazur fue otra vez la mejor rosarina de la edición 2023 de la Maratón Internacional de la Bandera.

Aminé Mazur fue otra vez la mejor rosarina de la edición 2023 de la Maratón Internacional de la Bandera.

Rosario ya palpita para uno de los eventos deportivos más importantes del año. Este lunes, en el Hipódromo Independencia, se realizó la presentación oficial de la XXIV Maratón Internacional de la Bandera, la tradicional prueba que se correrá el domingo 28 de junio con largada y llegada en el Monumento Nacional a la Bandera.

La fiesta contará con más de 2.000 corredores en la prueba principal de 42 kilómetros y casi 4.000 participantes en total, sumando la competencia integrativa de 10 kilómetros.

La largada está prevista para las 8 y reunirá atletas de todas las provincias argentinas y de distintos países. La competencia contará con alrededor de 250 atletas extranjeros provenientes de Estados Unidos, Suecia, Rusia, Letonia, Francia, Italia, España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

El circuito atravesará distintos puntos emblemáticos de la ciudad y tendrá como epicentro al Monumento Nacional a la Bandera, que también será el punto de largada y llegada de ambas distancias.

>> Leer más: Realizaron tareas de mantenimiento en la flamante fuente del Monumento

La prueba de 10 kilómetros permitirá ampliar la participación a corredores que optan por una distancia menor, manteniendo el espíritu integrador del evento.

La presentación de la Maratón Internacional

Del acto de presentación participaron autoridades de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, representantes de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe y dirigentes de la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA), organizadora histórica de la competencia junto al municipio.

El director de Deporte Federado de la Municipalidad, Juan Manuel Arpesella, destacó el impacto del evento: "Esta competencia representa mucho más que una carrera. Es una herramienta de promoción deportiva, turística y económica que posiciona a Rosario como sede de grandes eventos nacionales e internacionales".

Por su parte, el presidente de ARDA, Carlos Tovar, subrayó el alcance deportivo y organizativo: "Esta carrera no solo mueve a los corredores sino a la gente que lo viene a acompañar. Además, es una carrera certificada y para muchos atletas es importante porque ha sido designado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) como Campeonato Argentino de maratón y los ganadores de ambos sexos representarán a nuestro país en el próximo sudamericano de la especialidad a realizarse en Chile”. Además, tendremos el expo maratón el viernes 26 y sábado 27 en la Terminal Fluvial".

El director de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Adrián Ghiglione, también valoró el impacto del evento: “Siempre es emocionante venir a la presentación de los 42k. Es una competencia exitosa y además es una rueda económica porque mueve a corredores y turistas”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de la remera oficial de la edición 24. El diseño mantiene los colores celeste y blanco como protagonistas, en homenaje a la ciudad y a la bandera albiceleste.

La Maratón Internacional de la Bandera forma parte de una agenda deportiva en expansión que incluye eventos nacionales e internacionales y la preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Noticias relacionadas
El rosarino Cristian Blanco con el arquero de Curazao Eloy Room, que está jugando el Mundial. 

De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Extraño hallazgo en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

La influenza domina la temporada respiratoria en Santa Fe y enciende alertas

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

el tiempo en rosario: un miercoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero

Ver comentarios

Las más leídas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Lo último

Asoma la revancha de Gio Lo Celso, el rosarino que puede cumplir el sueño de debutar en el Mundial

Asoma la revancha de Gio Lo Celso, el rosarino que puede cumplir el sueño de debutar en el Mundial

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores les pidan a sus sindicatos aceptar la propuesta salarial

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores les pidan a sus sindicatos aceptar la propuesta salarial

Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

Caso Giovani Mvogo Eteme: entregaron un informe clave y los resultados "no son concluyentes"

La familia del joven jugador de vóley de Central Córdoba cuestionó la demora en la investigación para establecer la causa de muerte. Cómo sigue el caso

Caso Giovani Mvogo Eteme: entregaron un informe clave y los resultados no son concluyentes

Por Matías Petisce
Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Diputados sesiona y el oficialismo intentará aprobar el Súper Rigi
Política

Diputados sesiona y el oficialismo intentará aprobar el Súper Rigi

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales
Política

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Por qué Newells puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Por qué Newell's puede sumar caras nuevas a pesar de la inhibición de Fifa

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Ovación
Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

Rápido y furioso: cuántos partidos tendrá Central el primer mes cuando la competencia se reinicie

Rugby: Contepomi confirmó la lista para el Nations Championship sin rosarinos

Rugby: Contepomi confirmó la lista para el Nations Championship sin rosarinos

Antonela Roccuzzo sorprendió a Messi en su cumpleaños con fotos inéditas

Antonela Roccuzzo sorprendió a Messi en su cumpleaños con fotos inéditas

Policiales
Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un conocido motel de Rosario

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

La Ciudad
Caso Giovani Mvogo Eteme: entregaron un informe clave y los resultados no son concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: entregaron un informe clave y los resultados "no son concluyentes"

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Encontró un VHS de su papá y descubrió una joya del último gol mundialista de Maradona

Encontró un VHS de su papá y descubrió una joya del último gol mundialista de Maradona

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral
Ovación

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia y se volvió viral

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez
Economía

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus
La ciudad

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino
Policiales

Otros dos detenidos por los 100 kilos de marihuana hallados en una carnicería de Serodino

Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales
La Región

Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal
Policiales

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo de manera ilegal

Adorni aseguró que está a disposición para presentar su informe en el Senado
Política

Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
Politica

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas

Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: hay dos hermanos imputados y un tercero sigue prófugo

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %
La Región

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares
Policiales

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Trabajo: la realidad de las provincias es más dura que las cifras nacionales
Economía

Trabajo: la realidad de las provincias es más dura que las cifras nacionales

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año
Economía

El dólar no frena la suba y ya recuperó el terreno perdido desde comienzos de año

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento
La Ciudad

Consumos problemáticos: curso sobre prevención y acompañamiento

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos
Policiales

Lo imputaron por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla
Información General

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord
Información General

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas
El Mundo

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas