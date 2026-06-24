Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Se presentó el evento deportivo en el Hipódromo Independencia. Será el próximo domingo 28 de junio con más de 2.000 atletas en 42K y 4.000 en total

Aminé Mazur fue otra vez la mejor rosarina de la edición 2023 de la Maratón Internacional de la Bandera.

Rosario ya palpita para uno de los eventos deportivos más importantes del año. Este lunes, en el Hipódromo Independencia, se realizó la presentación oficial de la XXIV Maratón Internacional de la Bandera, la tradicional prueba que se correrá el domingo 28 de junio con largada y llegada en el Monumento Nacional a la Bandera.

La fiesta contará con más de 2.000 corredores en la prueba principal de 42 kilómetros y casi 4.000 participantes en total, sumando la competencia integrativa de 10 kilómetros.

La largada está prevista para las 8 y reunirá atletas de todas las provincias argentinas y de distintos países. La competencia contará con alrededor de 250 atletas extranjeros provenientes de Estados Unidos, Suecia, Rusia, Letonia, Francia, Italia, España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

El circuito atravesará distintos puntos emblemáticos de la ciudad y tendrá como epicentro al Monumento Nacional a la Bandera, que también será el punto de largada y llegada de ambas distancias.

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La prueba de 10 kilómetros permitirá ampliar la participación a corredores que optan por una distancia menor, manteniendo el espíritu integrador del evento.

La presentación de la Maratón Internacional

Del acto de presentación participaron autoridades de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, representantes de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe y dirigentes de la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA), organizadora histórica de la competencia junto al municipio.

El director de Deporte Federado de la Municipalidad, Juan Manuel Arpesella, destacó el impacto del evento: "Esta competencia representa mucho más que una carrera. Es una herramienta de promoción deportiva, turística y económica que posiciona a Rosario como sede de grandes eventos nacionales e internacionales".

Por su parte, el presidente de ARDA, Carlos Tovar, subrayó el alcance deportivo y organizativo: "Esta carrera no solo mueve a los corredores sino a la gente que lo viene a acompañar. Además, es una carrera certificada y para muchos atletas es importante porque ha sido designado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) como Campeonato Argentino de maratón y los ganadores de ambos sexos representarán a nuestro país en el próximo sudamericano de la especialidad a realizarse en Chile”. Además, tendremos el expo maratón el viernes 26 y sábado 27 en la Terminal Fluvial".

El director de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Adrián Ghiglione, también valoró el impacto del evento: “Siempre es emocionante venir a la presentación de los 42k. Es una competencia exitosa y además es una rueda económica porque mueve a corredores y turistas”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación de la remera oficial de la edición 24. El diseño mantiene los colores celeste y blanco como protagonistas, en homenaje a la ciudad y a la bandera albiceleste.

La Maratón Internacional de la Bandera forma parte de una agenda deportiva en expansión que incluye eventos nacionales e internacionales y la preparación para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.