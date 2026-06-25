Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

El valor del material robado ascendería a un millón de pesos. El hombre y la mujer fueron captados por las cámaras de videovigilancia del lugar

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) lanzó a través de redes sociales una solicitud de colaboración de la población para dar con la identidad de un hombre y una mujer que se robaron 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad de Rosario.

Según detalló Fiscalía, las dos decenas de fragancias alcanzan el valor de un millón de pesos .

Todo sucedió el pasado sábado 6 de junio, en un local del shopping Paso del Bosque, ubicado en avenida Sorrento al 7000. La pareja fue captada por las cámaras de videovigilancia del lugar y la zona.

La solicitud de colaboración de Fiscalía

Todo aquel que pueda aportar datos tendrá las reservas del caso y puede comunicarse al 911, al email [email protected], o a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2.

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"Es de importancia el aporte de datos que permiten identificar y/o dar con ambas personas, para poder avanzar con la investigación", expresaron desde las redes Fiscalía.