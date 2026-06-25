Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

La ciudad
Impactante incendio en la casa de un hombre que es acumulador compulsivo
Policiales
Apuñalaron a un muchacho en barrio Tablada y quedó internado en el hospital Provincial
Policiales
Golpeado y atado con precintos: cómo fue el asesinato de un jubilado para robarle
La Ciudad
Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
Salud
Ola polar en Rosario: por qué el frío es enemigo del cuerpo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío
La Región
Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"
Información General
El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Policiales
Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas
Policiales
Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
La Ciudad
Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"
Policiales
Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales
Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Información General
El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina
Policiales
Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas
Economía
El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros
Política
Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa
La Ciudad
Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad
Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
Ovación
Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos