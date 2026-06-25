Emilio Di Mauro tenía 74 años cuando en 2021 murió al ser arrollado por un colectivo. Fiscalía pidió dos años de prisión condicional para el conductor

"Conducción imprudente": juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre.

Este jueves comenzó el juicio contra un chofer del transporte urbano de pasajeros de Rosario por la muerte de un peatón ocurrida en diciembre de 2021. La víctima fue un hombre que cumplía 74 años el día que fue arrollado en inmediaciones de Garay y Rouillón.

Néstor Moreyra comenzó a ser juzgado ante la jueza Marisol Usandizaga por la muerte de Emilio Di Mauro. La Fiscal Mariela Oliva solicitó la pena de 2 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación especial para conducir vehículos a motor.

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La calificación con la cual el chofer llegó a juicio es homicidio culposo. La pena solicitada implica que no quedará en prisión efectiva.

La acusación contra el chofer

Cerca de las 13.45 del 13 de diciembre de 2021 Emilio Di Mauro cruzaba la calle en la intersección de Garay y Rouillón cuando fue embestido por un colectivo de la línea 122 verde. Para la Fiscalía, el chofer realizó conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

La investigación reconstruyó que el colectivo circulaba por Rouillón hacia el norte cuando, al llegar al cruce con Garay, comenzó a realizar una maniobra de giro hacia su derecha para tomar esa calle hacia el este. Mientras realizaba esa maniobra, aplastó con sus ruedas traseras al peatón.

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Momentos después del hecho el yerno de la víctima, llamado Luis, conversó con La Capital y contó que el hombre cumplía los 74 años ese día. "Yo venía acompañándolo con la bicicleta. El colectivo venía a dos por hora. A la altura del cruce, le pide al chofer que abra la puerta. Pero no le abrió. En ese momento dobla cuando mi suegro estaba al lado del colectivo, lo hace tropezar, se cae, y ahí pasa lo que pasa", contó en esa oportunidad el testigo.