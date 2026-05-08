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El intendente de Venado Tuerto apuntó contra la corrupción de los funcionarios nacionales

Leonel Chiarella se refirió a la investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete

8 de mayo 2026 · 18:33hs
Leonel Chiarella

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, se refirió a la investigación en curso sobre Manuel Adorni

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, se expresó en redes sociales contra la corrupción de funcionarios nacionales. En un video publicado en Instagram, el jefe político de la localidad santafesina se refirió a la investigación judicial que señala a Manuel Adorni, jefe de Gabiente nacional, por presunto enriquecimiento ilícito.

“Al final eran igual que los otros. Fin”, afirmó Chiarella en Instagram. En pocas frases, el intedente venadense criticó el accionar y los presuntos actos de corrupción de los funcionarios e integrantes del actual gobierno de Javier Milei, en especial sobre la causa contra Adorni.

“Hoy el contratista declaró que Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivo y en negro. Y a eso hay que sumarle los gastos de la casa, el departamento, los viajes y todos los gastos y deudas que no puede justificar en la Justicia. Un total de 800 mil dólares”, sumó Chiarella.

El intendente resumió: “Hagamos esta cuenta. 800 mil dólares divididos los 28 meses de gestión, nos da casi 30 mil dólares por mes. Si los multiplicamos por el tipo de cambio oficial son cerca de 40 millones de pesos por mes y el sueldo era de tres millones. Tres palos y medio”.

Chiarella remató diciendo que “esto es lo que pasa cuando el estilo de vida de un político no condice con sus ingresos. Acá hay dos caminos claros: o hay sobresueldos o están robando. Cualquiera de los dos es lo mismo”.

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“Esto pasa cuando le piden el esfuerzo a la gente y hacen todo lo contrario a lo que dijeron que iban a cambiar”, siguió el intendente venadense y cerró: “La Argentina sale adelante sin corrupción. Cuando se deje de robar, vamos a salir adelante”.

>> Leer más: Qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo

Adorni, en una encrucijada judicial

El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, mientras se acumulan inconsistencias entre sus declaraciones públicas, su patrimonio declarado y distintos movimientos económicos bajo análisis. La causa, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, suma ahora nuevos elementos vinculados a viajes, propiedades y remodelaciones pagadas en efectivo.

Uno de los puntos que investiga la Justicia es la remodelación de una vivienda en el country Indio Cua, adquirida por Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

Según declaró ante el fiscal el contratista Matías Tabar, encargado de las refacciones en ese inmueble, la obra costó unos 245 mil dólares y fue abonada en efectivo. Entre las reformas mencionó la instalación de un jacuzzi, una pileta con cascada y otras mejoras.

La propiedad no figuraba inicialmente en la declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción y fue incorporada recién en una rectificación posterior, cuando la causa judicial ya estaba en marcha.

>> Leer más: Bullrich dijo que Adorni debe presentar su declaración de bienes "de manera inmediata"

También su patrimonio está bajo análisis. En su última declaración jurada, Adorni informó un patrimonio de 107,9 millones de pesos al cierre de 2024, frente a los 61 millones declarados al asumir. Según el informe, sus bienes crecieron cerca de un 50% en dólares en un año. También aumentaron significativamente las deudas declaradas.

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