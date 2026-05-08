Adorni destacó un histórico operativo contra el narcotráfico en Santa Fe

Durante su nueva conferencia de prensa, también anunció el envío al Congreso del “Súper Rigi”, el flamante régimen de incentivo a las inversiones con beneficios ampliados para sectores estratégicos

Adorni compartió la nueva conferencia de prensa con los ministros Caputo y Monteoliva.

Durante su reaparición en conferencia de prensa este viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , destacó el operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que permitió secuestrar más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe y anunció el envío al Congreso del denominado “Súper Rigi” , un nuevo régimen de incentivo a las inversiones con beneficios ampliados para sectores estratégicos.

Adorni brindó la conferencia de prensa flanqueado, a modo de blindaje, por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y su par de Economía, Luis Caputo , para que expusieran sobre operativos de decomiso de drogas y detalles del nuevo proyecto para fomentar inversiones, respectivamente. De ese modo, volvió a evitar responder preguntas respecto de la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Al referirse al operativo llevado a cabo en Santa Fe por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, el jefe de Gabinete indicó que “el Ministerio de Seguridad Nacional le ha asestado un nuevo golpe al crimen organizado ” y felicitó a Monteoliva por el procedimiento, que se suma a los “niveles récord de incautación” alcanzados durante el último año.

Por su parte, Monteoliva calificó el procedimiento como “un golpe histórico al narcotráfico” y detalló que, tras 45 días de investigación conjunta con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Policía Federal, se logró interceptar por primera vez en la historia argentina una avioneta tipo Cessna en una pista clandestina en Vera .

La ministra explicó que fueron detenidas ocho personas, entre ellas dos ciudadanos bolivianos, y se secuestraron más de 400 kilos de cocaína, además de vehículos, equipos de comunicación y teléfonos celulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2052835334531010901&partner=&hide_thread=false En conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro Luis Caputo, presenté uno de los golpes al narcotráfico más importantes de la historia argentina.



Más de 400 kilos de cocaína secuestrados en Santa Fe tras un megaoperativo del @DFI_Arg de la PFA.… https://t.co/1QELS0zSCI — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 8, 2026

Por último, el jefe de Gabinete adelantó que en los próximos días el gobierno enviará al Congreso el nuevo régimen de inversión con mayores ventajas que el Rigi original y que se aplicará a sectores estratégicos.

Detalló que, sumando las propuestas presentadas y las que aún se encuentran en evaluación, el Rigi producirá inversiones en la economía real por más de 94.900 millones de dólares, con un impacto positivo en la balanza comercial superior a los 40.000 millones de dólares anuales.

Y adelantó que próximamente se sumará un proyecto de Chevron en Vaca Muerta por otros 10.000 millones de dólares.